Süper Lig, 100'den fazla ülkede izlenecek

Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, Türk futbolunun 100 ülkede izlenmesi için çalıştıklarını belirterek, “Avrupa, Balkanlar, Afrika, Asya ve Güney Amerika’da Süper Lig maçlarını yayınlayacağız” diye konuştu.

Digiturk’u satın alan Katarlı beIn Media Group, Türk Süper Lig’i maçlarını 100’den fazla ülkeye ihraç etmek için harekete geçti. Süper Lig karşılaşmaları halihazırda beIN’in faaliyet gösterdiği Fransa, ABD, Ortadoğu-Kuzey Afrika ve Asya Pasifik bölgeleri ile Sahra Altı Afrika’da yayınlanmaya başladı.

Digiturk’ün yeni CEO’su Yousef Al-Obaidly, Türk futbol maçlarını 100’den fazla ülkede yayınlamak istediklerini belirterek, yeni ülke ve bölgelerin Balkanlar, Güney Amerika, Sahra Altı Afrika, Hollanda, Kanada ve Japonya olacağını söyledi. Al-Obaidly, bu ülkelerde liglerin tamamının yayınlanmayacağını, ülkeye göre haftada bir ya da dört maç yayını yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Dünyaya açacak

Premier League’den La Liga’ya, Bundes Liga’dan Şampiyonlar Ligi’ne kadar dünyada en çok izlenen lig ve en popüler spor organizasyonlarına sahip beIN Media Group’un prestijli portföyüne Süper Lig ve TFF 1. Lig’i eklemekten memnuniyet duyduğunu da vurgulayan Al-Obaidly, grubun spor yayıncılığı alanındaki küresel birikimi ve güçlü grup sinerjisi sayesinde Süper Lig’in marka değerini uluslararası alanda daha güçlü bir noktaya taşıma kararlılığında olduğunu kaydetti. Al-Obaidly, “Amacımız, Türk futbolunu globalleştirmek. Çünkü Türk futbolu bunu hak ediyor” dedi.

Al Obaidly, son 17 yılda olduğu gibi gelecek 5 yılda da Türk futbolunun en büyük destekçisi olacaklarını ifade ederek, Digiturk’ün bugüne kadar toplam 6 milyar doları aşan yatırımla Türk futbolunun en büyük destekçisi olduğuna dikkat çekti.

Yousef Al Obaidly, geçen yıl kasım ayında gerçekleşen Süper Lig yayın hakları ihalesini 5 yıl için KDV dahil 3 milyar dolarlık teklifle kazandıklarını da anımsatarak, bu rekor rakamın Türkiye’ye duydukları güvenle birlikte Türk futbolunun taşıdığı yüksek potansiyele duydukları inancı da gösterdiğine vurgu yaptı.

Son bir yıl içinde, Süper Lig maçlarının yanı sıra beIN Gurme tarafından üretilen yerli içeriklerin uluslararası arenaya ihracı yönünde önemli bir yol kat ettiklerinin de altını çizen Al-Obaidly, “Digiturk’ün 60 mühendisinin beIN Connect için ürettiği üstün teknoloji de beIN’in faaliyet bölgesi olan Asya-Pasifik’te Tayland, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya ihraç edildi. Benzer bir girişim çok yakında Singapur, Endonezya ve Hong Kong için de gerçekleşecek” diye konuştu.