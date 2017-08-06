Süper Kupa'nın sahibi Konyaspor!

Son Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve son Türkiye Kupası sahibi Konyaspor, 33'te Traore, 90'da penaltıdan Skubic'le bulduğu gollerle Süper Kupa'nın sahibi oldu. Beşiktaş'ın tek golü Cenk Tosun'dan geldi.

Kupanın galibi Konyaspor'un oyuncusu Abdou Razack Traore, maçın adamı seçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Beşiktaşlı ve Konyasporlu oyunculara madalyalarını verdi.

Canlı Anlatım

'1 2017 Süper Kupa sahibini belirleyecek olan karşılaşmaya Konyaspor başladı.

'1 Oyun alanına her iki takım taraftarı tarafından atılan yabancı maddeler nedeniyle maç yaklaşık 45 saniye duraksadı. Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, maddeleri saha dışına çıkarmak için büyük çaba harcadı.

'3 Ömer Ali'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşu Beşiktaş kalecisi Fabricio kornere çeldi.

'8 kendisine üst üste yapılan faullere tepki gösteren Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, hakem Fırat Aydınus'tan kart bekledi.

'13 Konyaspor, Quaresma'nın kaptırdığı topta yarattığı kontratak pozisyondan Traore ile yararlanamadı, Beşiktaş savunması tehlikeyi erken sezerek müdahalede bulundu.

'15 Maçtaki ilk ciddi pozisyonu yaratan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, topu kaleci Serkan'a nişanladı.

'17 Oğuzhan'ın mükemmel pasında rakibinden sıyrılmaya çalışan Cenk, ceza sahası yayında Ali Turan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

'18 Quaresma'nın kullandığı serbest vuruş barajdan sekti. Taca çıkan pozisyonun ardından gelişen atakta Quaresma, kendisiyle özdeşleşen 'trivela' vuruşlarından birini çıkardı ancak top az farkla auta gitti.

'26 Bileğine krampon darbesi alan Beck'e tıbbi müdahale yapıldı.

'26 Beşiktaş'ın ilk pozisyonunu bulduğu Cenk, yine ceza sahası dışından şansını denedi ancak top ilk pozisyonda olduğu gibi kaleci Serkan'da kaldı.

'33 Kontrataktan pozisyon yaratan Konyaspor, savunmanın büyük zaafından yararlanan Traore ile golü buldu: 0-1.

'37'de Babel'in şutunda Beşiktaşlı oyuncular Ali Turan'ın topu elle engellediği iddiasında bulunarak hakeme itiraz etti ancak Aydınus 'devam' dedi.

'42'de zarif hareketlerle ceza sahasına giren Babel'in oldukça sert şutu, son anda kaleci Serkan'ın müdahalesiyle kornere gitti.

'45 Maçın 4. hakemi Halil Umut Meler, karşılaşmanın ilk yarısında en az 3 dakika uzatma oynanacağını işaret etti.

'45+2, Ali Turan, Adriano'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Maçın ilk yarısı, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Takımların aynı 11'lerle sahaya sürüldüğü ikinci yarıya Beşiktaş başladı.

'48 İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarının başında da yabancı maddeler atılıyor. Olay, tribünler arasında gerçekleştiği için hakem Aydınus çok kısa aranın ardından maçı devam ettirdi.

'55 Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı; Ömer Ali'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

'57 Beşiktaş'ta yeni transfer Alvaro Negredo kenarda ısınıyor.

'61 Caner Erkin ve Negredo, Beck ve Tolgay'ın yerine oyuna dahil oldu. Alvaro Negredo, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahada.

'65 Konyaspor'da Milosevic yerine Jens Jonsson oyuna dahil oldu.

'69 İtibarıyla Beşiktaş tüm hatlarıyla Konyaspor yarı alanına yüklenirken, yeşil-beyazlılar da kontratakla farkı 2'ye çıkarma şansı arıyor.

'76 Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın yerine Musa Araz oyuna dahil oldu.

'78 Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun durumu eşitledi: 1-1.

'79 Beşiktaşlı Quaresma, hakem Fırat Aydınus'a 'sahaya atılan bir bıçağı' teslim etti...

'83 Ezekiel'in müdahalesiyle Caner Erkin yerde kaldı, Beşiktaş tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor... Caner'in kullandığı serbest vuruş kaleci Serkan'da kaldı.

'89 Beşiktaş'ın golünün sahibi Cenk Tosun, rakip sahadan gelerek Skubic'in pozisyonunu bozdu ve top kornere çıktı.

'90 Pepe'nin Jonsson'a yaptığı müdahale penaltı olarak değerlendirildi. Konyaspor penaltı kullanacak. Skubic, penaltıyı gole çevirdi: 1-2. Tribünlerde tekbir sesleri var.

Konyaspor, Traore ve Skubic'in (p) golleriyle Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Maçın sona ermesiyle Konyaspor taraftarları sahaya akın etti. Beşiktaşlı taraftarlar da oyun alanına girmeye çalışıyor.

Maç öncesinde yaşananlar

Bazı Beşiktaşlı taraftarların hazırladığı "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" pankartı, polis ve özel güvenlik tarafından stada alınmadı. Taraftarlar, duruma tepki gösterdi: Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu​, stattaki yerini aldı. 4 Ağustos'ta A Milli Takım'a imza atan deneyimli çalıştırıcı, görevi başında ilk kez resmi bir maçta stadyumda maç izleyecek:

Maça giden 'taraftarlardan' bazılarının stada sokmaya çalıştığı ancak güvenlik güçleri tarafından tribünlere girişi engellenen kesici ve delici aletlerden birkaçı şöyle fotoğraflandı:

Maç öncesi A Spor'a konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şunları kaydetti: "Süper Kupa maçı, süper oyunla oynansın. Umarım mücadeleci bir maç olur ve izleyenler keyif alır.

İnişli çıkışlı maçlar olabilir. Bunlar normaldir. Umuyorum ki güzel bir maç olur. Konyaspor'a başarılar diliyorum. Hedefimiz kazanmak, umarım güzel maç olur."

Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens, taraftarları selamladı: