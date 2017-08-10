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Spor

Süper Kupa'da 'sahaya bıçak attığı' iddiasıyla tutuklanan şüpheli serbest bırakıldı

T.P, karşılaşmanın 79. dakikasında sahaya bıçak attığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı

10 Ağustos 2017 13:43

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun'da oynanan Süper Kupa karşılaşmasında sahaya atılan ve Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın hakem Fırat Aydınus'a verdiği bıçak gündeme oturmuş ve Konya Valiliği dün şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı duyurulan şüpheli T.P, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa final müsabakasının 79. dakikasında sahaya kesici alet atan T.P, Konya Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda dün yakalanmıştır." denildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı duyuruldu.

Şüpheli T.P'nin polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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