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Spor

Süper Kupa'da açılan “Nuriye-Semih yaşasın” pankartına tutuklama!

Samsun Valiliği, pankart hakkında terör soruşturması başlatıldığını duyurmuştu

13 Ağustos 2017 01:25

Beşiktaş-Konyaspor arasındaki Süper Kupa maçında “Nuriye-Semih yaşasın” pankartı açan Volkan Çalışkan’ın tutuklandığı bildirildi.

Beşiktaş taraftar gruplarından Beleştepe, konuya ilişkin Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Konyaspor maçında #NuriyeSemihYaşasın dedikleri için haklarında yakalama kararı çıkartılan 17 arkadaşımızdan biri Volkan Çalışkan bugün gözaltına alınmış ve tutuklanarak Sincan cezaevine gönderilmiştir.

Samsun Valiliği, Beşiktaş-Konyaspor arasındaki Süper Kupa maçında, KHK ile görevden ihraç edildikten sonra "İşimi ger istiyorum" talebiyle açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için 'Nuriye Semih Yaşasın' pankartı açanlara 'terör örgütü propagandası' suçundan adli soruşturma açıldığını duyurmuştu.

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