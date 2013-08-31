Süper Kupa son anda Bayern’in

Prag'daki Süper Kupa nefesleri kesti. 90 dakikası 1-1, 120 dakikası ise 2-2 sona eren Bayern Münih-Chelsea mücadelesinde Alman temsilcisi penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Prag'da oynanan ve Star'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın 90 dakikası 1-1, 120 dakikası da 2-2 sonuçlandı. Chelsea 85. dakikada Ramires'in kırmızı kart görmesiyle kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

8. dakikada Torres ile 1-0 öne geçen Chelsea, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Bayern golle başladı ve Ribery skora eşitlik getirdi. 85'te Ramires atılırken, 90 dakika 1-1 sona erdi. 93'te Hazard, Chelsea'yi bir kez daha öne geçirdi. İkinci uzatmada devleşen Cech, üç net pozisyonu çıkardı ama 120+1. dakikada Javi Martinez'e engel olamayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Penaltı atışlarında Lukaku, Chelsea adına penaltıdan yararlanamayınca mücadele 5-4 sona erdi ve kupayı Bayern Münih müzesine götürdü.

Ribery ile ilk dakikalarda etkili olan Bayern, 8. dakikada kalesinde golü gördü. Hızlı gelişen Chelsea atağında Schürrle'nin ortasında penaltı noktasına hareketlenen Torres'e güzel bir orta yaptı. Gelişine güzel bir vuruş yapan Torres kaleci Neuer'i mağlup ederek takımını öne geçirdi.

1-0 geride bulunan Bayern, bir kez daha Ribery ile önemli fırsat yakaladı. 22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ribery, sağ ayağının içiyle uzak kale direğine doğru meşin yuvarlağı gönderdi. Kaleci Cech, zor pozisyonda topu parmaklarıyla kornere çeldi.

29. dakikada Ribery bir kez daha kaleyi yokladı ama yine başarılı olamadı. Yenik durumda olmasına rağmen topla daha fazla oynayan Alman ekibi, skoru değiştirecek golü bulamayınca devre Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Bayern Münih golü de buldu. İlk yarıda birçok kez kaleyi yoklayan Ribery, 47. dakikada çok klas bir gole imza attı. Bayern soldan Kroos ile etkili geldi. Ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Ribery, topu sağına çektikten hemen sonra çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

64. dakikada Chelsea önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Bayern forması giyen Bonfim hatasında Torres topu kaptı. Sağ kanatta topu kazanan Torres, penaltı noktası üzerindeki Santos'a topu çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oscar Santos, kaleciyi geçemeyince skorda değişiklik olmadı.

85. dakikada Chelsea 10 kişi kaldı. Sarı kartı bulunan Ramires, Götze'ye yaptığı faulun ardından ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda her iki takımın çabaları skoru değiştiremeyince mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi.

İlk uzatma devresine Chelsea golle başladı. 93'te sol kanattan gelişen Chelsea atağında Hazard, ceza alanına girerken iki rakibinden de sıyrılarak sert vurdu ve skoru Chelsea lehine değiştirmeyi başardı.

100'de Shaqiri'nin vuruşunda Cech zorlukla topu kornere çelerken, ilk uzatma devresini İngiliz ekibi 2-1 önde tamamladı.

İkinci uzatmada etkili olan taraf skorda geride olan Bayern Münih'ti... 108. dakika içerisinde Cech üst üste iki pozisyonda devleşti. Önce Mandzukic, ardından da Javi Martinez'in pozisyonlarında başarılı olan Cech, 117. dakikada da Ribery'nin serbest vuruşunda mutlak bir golü engelledi.

Dakikalar 120+1'i gösterdiğinde Chelsea kalesinde golü gördü. Baskılarını artıran Bayern, birçok pozisyonda Cech'i geçemezken, maçın son saniyelerinde skoru eşitledi. Alaba'nın ortasında ceza alanındaki karambolde top Bonfim'e çarparak Javi Martinez'in önünde kaldı. Martinez'in vuruşunda top ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın 120 dakikası 2-2 sona erdi.

Penaltı atışlarında Bayern Münih, rakibine 5-4 üstün sağladı ve kupanın sahibi oldu.