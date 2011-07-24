-SÜPER KUPA SCHALKE'NİN BERLİN (A.A) - 23.07.2011 - Almanya'da Süper Kupayı, lig şampiyonu Borussia Dortmund'u penaltı atışları sonrasında 4-3 yenen Almanya Kupası'nın sahibi Schalke 04 kazandı. Gelsenkirchen'deki Veltins Arena stadında 61 bin 673 seyircinin izlediği ve Knut Kircher'in yönettiği Schalke 04-Borussia Dortmund karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraber geçildi. Maçın ikinci yarısında Borussia Dortmund rakibinden daha fazla gol pozisyonu üretti ancak bu pozisyonları sayıya çeviremedi. Karşılaşmanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlanınca penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında Schalke 04 4, Borussia Dortmund ise 3 gol buldu. Schalke 04, böylelikle Borussia Dortmund'u 4-3 yenerek ilk kez Süper Kupayı müzesine götürdü. Borussia Dortmund'da ilk penaltı atışını gole çeviren Türk kökenli oyuncu İlkay Gündoğan maçta 90 dakika forma giydi.