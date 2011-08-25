-Süper Kupa sahibini buluyor İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Monaco'da yarın yapılacak 37. UEFA Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan İspanya'nın Barcelona ile Portekiz'in Porto takımları Süper Kupa'ya yabancı değil. Barcelona, tarihinde 5. kez UEFA Süper Kupa maçına çıkarken, Porto ise 4. kez bu onura sahip olacak. İspanyol ekibi, oynadığı 4 Süper Kupa maçının 3'ünde kupayı müzesine götürmeyi başardı. 1992'de Almanya'nın Werder Bremen takımını 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçmeyi başaran Barcelona, 1997'de de yine bir Alman takımı olan Borussia Dortmund karşısında 2-0 ve 1-1'lik skorlarla kupaya uzandı. 2006'da kendi ülkesinin ekibi Sevilla'ya karşı başarılı olamayıp 3-0 kaybeden Barcelona, 2009'da ise Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini 1-0'la geçerek, Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürdü. -Porto'nun 24 yıllık özlemi- Portekiz ve Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından Porto ise UEFA Süper Kupa'ya 24 yıldır hasret kaldı. İlk ve tek Süper Kupa galibiyetini 1987 yılında elde eden Porto, Hollanda temsilcisi Ajax'ı iki maçta da 1-0 yenmeyi başardı ve kupayı Portekiz'e götürdü. Porto, daha sonra 2003 ve 2004'te üst üste önce İtalya'nın Milan, ardından İspanya'nın Valencia takımlarına 1-0 ve 2-1 mağlup olup Süper Kupa'yı kazanamadı. -Guardıola, ikinci kez kazanmak istiyor- Teknik direktör olarak Süper Kupa'yı daha önce 2009'da kazanma başarısı gösteren Barcelona Teknik Direktörü Guardiola, yarın ikinci kez bu kupayı kazanmak istiyor. Guardiola, yarınki kupayı kazanmaları halinde, Süper Kupa'yı 2. kez kazanan 6. teknik adam olacak. Süper Kupa'yı daha önce Raymond Goethals (Anderlecht 1976 ve 1978), Arrigo Sacchi (Milan 1989 ve 1990), Alex Ferguson (Aberdeen 1983 ve Manchester United 1991), Louis van Gaal (Ajax 1995 ve Barcelona 1997) ve Carlo Ancelotti (AC Milan 2003 ve 2007) teknik direktör olarak ikişer kez kazanmıştı. -8. kez karşılaşıyorlar- Barcelona ile Porto, Avrupa kupalarında yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki 7 maçın 4'ünde Barcelona, 3'ünde ise Porto kazandı. Barcelona, bugüne dek Portekiz takımlarıyla 25 maç yaparken, 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 da yenilgi elde etti. Porto ise İspanyol takımlarıyla oynadığı 36 maçın 12'sini kazanıp, 19'unu kaybetti, 5'inde berabere kaldı.