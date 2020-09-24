Bayern Münih, Sevilla'yı devirdi; Süper Kupa'nın sahibi oldu!

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'yı uzatmalara giden maç sonucu 2-1 mağlup ederek 45. UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Süper Kupa müsabakasında Bayern Münih ile Sevilla karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçta Bayern Münih 2-1'lik skorla zafere ulaştı ve kupayı tarihinde ikinci defa müzesine götürdü. Bundesliga ekibi, aynı zamanda, 2020 yılındaki dördüncü kupasını almış oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'daki müsabakaya kapasitenin yüzde 30'unu geçmemesi kaydıyla seyirci alındı.

Son yıllarda UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran Sevilla, Şampiyonlar Ligi'ndeki altıncı şampiyonluğunu kazanan Bayern Münih karşısında maça hızlı başladı. Rakitic'in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Ocampos gole çevirdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi.

Bayern Münih bu gole 34. dakikada cevap verdi. Lewandowski'nin asistinde golü yapan Goretzka durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Bayern baskısını artırsa da Sevilla skora tutundu. Alman devinin bir golü VAR kararıyla ofsayt olduğu için iptal edildi.

Normal sürenin 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasının ardından uzatmalara geçildi ve Bayern Münih, Sevilla'nın direncini kırmayı başardı. Javi Martinez'in 104. dakikada attığı golle 2-1 öne geçen Bavyera ekibi bu üstünlüğünü son düdüğe kadar korudu ve UEFA Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.