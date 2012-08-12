Süper Kupa sahibini buluyor

TFF Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele, saat 20:55'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibini karşı karşıya getiren dev organizasyonda bu yıl Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ilk kez yaşanacak.

Fenerbahçe Galatasaray'a karşı 2-1 üstün

Fenerbahçe, şimdiye kadar oynadığı 2 finali de kazanarak, TFF Süper Kupa'yı en çok kaldıran takım olurken, Galatasaray 2008'deki finalde Kayserispor'u yenerek bu organizasyonda 1 kere mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon başında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması gereken kupa maçı, 3 Temmuz 2011'de ortaya çıkan futbolda şike soruşturmasında her iki takımın da adının geçmesi üzerine TFF tarafından iptal edilmişti.

Erzurum'da bir ilk

TFF Süper Kupa, Erzurum'da ilk kez düzenlenecek.

Bundan önceki 5 organizasyondan 3'üne Almanya'nın Frankfurt, Köln ve Duisburg kentleri, 2'sine de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapmıştı.