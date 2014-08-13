Süper Kupa Real Madrid'in: 2-0

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nin galibi Sevilla, UEFA Süper Kupa maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.

Karşılaşma boyuncu üstün bir oyun sergileyen Real Madrid, Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun her iki yarıda attığı gollerle 2-0 kazandı ve 2014 yılı UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Galler'in Cardiff şehrinde karşılaştı



İlk 20 dakikanın ardından baskısını arttırak golün sinyalini veren Mor Menekşeler 30. dakikada Gareth Bale'in soldan gerçekleştirdiği harika ortada, Cristiano Ronaldo arka direkte yaptığı vuruşla, Real Madrid'i Süper Kupa'da 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid, attığı golden sonra Sevilla savunmasının arkasına doğru atılan toplarla ve ceza sahasına yapılan ortalarla pozisyon üretmeye çalıştıysa da farkı arttıramadı ve soyunma odasına Sevilla karşısında 1-0 önde girdi.

İkinci yarının 48. dakikasında, Cardiff'te Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı. Benzema'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Portekizli yıldız, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Beto'yu bir kez daha avladı. Mor Menekşeler bu golle Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı.

ikinci yarıda da rakip kaleyi abluka altına alan Real Madrid, etkili silahları Cristiano Ronaldo, James Rodriquez ve Gareth Bale ile tehlike yaratmaya çalıştı.. Takım olarak Real Madrid'i durdurmakta zorlanan Sevilla, ikinci yarıda rakip kaleye yaklaşmakta sıkıntı çekti.

Son 15 dakikada da hata yapmayan Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 yenerek tarihinde 2. kez UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.