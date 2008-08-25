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Spor

Süper Kupa Real Madrid'in

2 kırmızı kartın çıktığı ve zevkli bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmada Valencia'yı 4-2 yenen Real Madrid 9 kişi kalmasına karşın kupay&#

25 Ağustos 2008 03:00

İspanya Süper Kupası Real Madrid'in! 2 kırmızı kartın çıktığı ve zevkli bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmada Valencia'yı 4-2 yenen Real Madrid 9 kişi kalmasına karşın kupayı kaldırmayı başardı.

İspanya Şampiyonu ve Kral Kupası Şampiyonunu karşı karşıya getiren karşılaşmada tam bir gol yağmuru yaşanırken Real'de iki Hollandalı Van Der Vaart ve Van Nistelrooy kırmızı kart görerek oyundan atıldılar. Real Madrid adına golleri Van Nistelrooy (pen), Sergio Ramos, De la Red ve Higuain atarken Valencia'nın golleri David Silva ve Fernando Morientes'ten geldi.

Real Madrid bu skorla 8.kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. İlk maçı ise Valencia 3-2 kazanmıştı.

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