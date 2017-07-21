Süper Kupa maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Konyaspor arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin bilet satış tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, karşılaşma 6 Ağustos'ta oynanacak, biletler de 25 Temmuz günü satışa sunulacak. Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak maçın saati ise henüz belli değil.

TFF tarafından alınan karara göre, karşılaşmanın en ucuz bileti 50 TL, en pahalı bileti de 100 TL olarak belirlendi.

Samsun'da oynanacak karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyen taraftarlar ve sporseverler 25 Temmuz 2017 Salı günü saat 10.00'dan itibaren taraftarkulubu.tff.org sitesi üzerinden bilet alabilecek.

TFF'den yapılan Süper Kupa karşılaşmasına ilişkin açıklama şöyle:

"Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı, TFF'nin Beykoz Riva'da yer alan idari merkezinde bugün yapıldı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Beşiktaş ve Atiker Konyaspor kulüpleri temsilcileri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile Samsun Yeni Stadı yetkilileri ve TFF çalışanları katıldı.

Toplantıda Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa'nın bilet fiyatları Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 50 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 100 TL olarak belirlendi.

Bilet satışı 25 Temmuz 2017 Salı günü saat 10.00'dan itibaren taraftarkulubu.tff.org internet sitesi üzerinden yapılacak. TC Kimlik Numarası ile yapılacak satışta bir kişi kendisi dahil en fazla 4 bilet alabilecek.

Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki tribün dağılımı ise şu şekilde:

Beşiktaş: Batı ve Kuzey Tribünleri

Atiker Konyaspor: Doğu ve Güney Tribünleri

Turkcell Süper Kupa 2017'yi stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Samsun Valiliği tarafından yapılacak."