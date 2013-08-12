Ünal Aysal ve Aziz Yıldırım aynı sırada



Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, TFF Süper Kupa maçını protokol tribününde aynı sırada izledi

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, özel bir uçakla Kayseri’ye gelen Yıldırım, mücadeleyi locada seyretmeyi planlıyordu. Aysal ise cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile özel bir locada maçı takip edecekti. Ancak ikili, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın ısrarı üzerine protokol tribünde oturmayı kabul etti.

İki başkanın arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Bakanı Suat Kılıç ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın oturması dikkat çekti.



Aysal 'Yan yana oturmam demişti'



Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, "Süper Kupa'da Aziz Yıldırım ile yan yana oturmak istemiyorum. Çünkü taraftarlara kötü örnek oluruz. Kayseri'de birbirimize yaklaşım gösteremeyeceğimiz için hoş bir görüntü olmaz. Eğer yan yana oturmak zorundaysak, o maça gitmem. Protokolün bir düzenleme yapması lazım. Bu konuda ricada bulunacağım. Zaten Aziz Bey'in 'Ben o renklerden nefret ediyorum' sözlerinden sonra uzlaşma imkanı kalmamış gibi görünmüyor. Kendisi ile yan yana oturmak çok zor, oturmam da. Yetkililer bizi yan yana oturtmazsa maça giderim, ama önlem alınmayacaksa ilişkileri daha kötüye sokmamak için bu finale gitmem" ifadesini kullanmıştı.