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Spor

Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan kişi yakalandı

Süper Kupa maçına yaşanan tribün olayları damga vurmuştu

09 Ağustos 2017 22:15

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Beşiktaş ile oynadıkları Süper Kupa final maçında sahaya bıçak atan kişinin Konya’da yakalanarak gözaltına alındığını söyledi. Başkan Şan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun vereceği makul karara itiraz etmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Yeni sezonda yeşil-beyazlı formaların sırt ve şort kısmında yer alacak reklamla ilgili Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki basın toplantı odasında düzenlenen sponsorluk töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Beşiktaş ile oynadıkları Süper Kupa finalinde yaşanan olaylara değindi.

“Bizim sadece ve sadece dostlukları öne çıkarmamız lazım”

Ahmet Şan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş camiası ile dostluklarının devam edeceğini belirterek, “Dostluklar bakidir, dostlukların devam etmesi gerekir. Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz, aynı ligde müsabakalara çıkıyoruz. Yarın biz İstanbul’a gideceğiz, Beşiktaş Konya’ya gelecek. Bizim sadece ve sadece dostlukları öne çıkarmamız lazım. Zaten cezayı hak eden kişilere gerekli cezanın verilmesi noktasında kulübümüz gereken işlemleri başlatmıştır. Hem Konya’dan hem de orada kimler karıştıysa suç işleyenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır ve şu anda olay yargıdadır. Bunu artık konuşmaya gerek yok” dedi.

Şan, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçta Beşiktaşlı futbolcu Quaresma’nın maçın hakemine teslim ettiği bıçağı atan kişinin Konya’da yakalanarak gözaltına alındığı bilgisinin kendisine verildiğini kaydetti. PFDK’nın maçla ilgili makul vereceği cezaya itiraz etmeyi düşünmediklerini ifade eden Şan, şöyle konuştu:

“Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve tüm il valileri ile birlikte canlı yayında bir toplantı düzenlendi, gerekenler konuşuldu. İl güvenlik kurulları bundan sonra alacağı tedbirleri karar altına aldı. Bu bir milat olacak. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kararlı bir şekilde biz Atiker Konyaspor Kulübü olarak kendi taraflarımızla ilgili yaptırımlara hemen başlıyoruz ve hiçbir taviz vermeden sonuç ne olursa olsun.

 

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