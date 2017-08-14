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Spor

Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan kişi tutuklandı

20 yaşındaki Tunahan P. serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine yeninden gözaltına alınmıştı

14 Ağustos 2017 22:19

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa final maçında sahaya ’kelebek’ olarak tabir edilen bıçak atan 20 yaşındaki Tunahan P. yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Samsun’da 6 Ağustos Pazar günü oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş Süper Kupa Finali’nde sahaya ’kelebek’ olarak tabir edilen bıçak attığı tespit edilen Tunahan P., Samsun Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla 4 gün önce Konya’da gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tunahan P., yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen Tunahan P.’nin, ’Sporda Şiddetin Önlenmesi’ne dair kanun uyarınca tutuklandığı öğrenildi.

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