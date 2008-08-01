Süper Kupa heyecanı Duisburg'da

Tempo24-





Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Turkcell Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Fortis Türkiye Kupası sahibi Kayserispor arasında yapılacak Süper Kupa maçının, 17 Ağustos Pazar günü Almanya'nın Duisburg kentinde yapılmasını kararlaştırdı.





Öte yandan federasyon yönetim kurulu, İstanbul'da yaptığı toplantıda, 2008-2009 sezonu Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Fortis Türkiye Kupası statülerini onaylarken, Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonundan itibaren futbolcuların şortlarına da reklam alınmasına izin verdi.





Yönetim kurulu, 54 takımın katılımıyla başlayacak Fortis Türkiye Kupası'nın 1. kademede 36, 2. kademede 32 takımın yer alacağı eleme maçlarının ardından, 3. kademede Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor'un seribaşı olacakları 5'er takımlı 4 grup halinde sürmesini karara bağladı.





Bu arada yönetim kurulu, tıpkı profesyonel futbolcu tek tip sözleşmesinde olduğu gibi teknik adamların kulüplerle imzalayacakları sözleşmede de noter koşulunu kaldırdı.