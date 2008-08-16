T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Kupa heyecanı

Futbol Federasyonu tarafından 3. kez düzenlenecek olan TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Kayserispor, yarın Almanya'da karşı karşıya gelecek.

16 Ağustos 2008 03:00

Futbol Federasyonu tarafından 3. kez düzenlenecek olan TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Kayserispor, yarın Almanya'da karşı karşıya gelecek.

 

Duisburg kentindeki MSW Arena Stadı'ndaki TFF Süper Kupa mücadelesinde, geride kalan sezonun Turkcell Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Fortis Türkiye Kupası Şampiyonu Kayserispor, kupayı müzelerine götürebilmek için kozlarını paylaşacaklar.

 

TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak maçın orta hakemliğini Selçuk Dereli yaparken, yardımcılıklarını Cem Satman ile Erdinç Sezertam üstlenecek ve dördüncü hakem ise Kamil Abitoğlu olacak.

 

GALATASARAY, 2. KEZ

Galatasaray, Futbol Federasyonu tarafından 3. kez düzenlenen organizasyona 2. kez katılıyor.

 

İlki 2006 yılında düzenlenen TFF Süper Kupa'da Turkcell Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Fortis Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş karşılaşırken, Almanya'nın Frankfurt kentindeki maçı Mert Nobre'nin golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi olmuştu.

 

Geçen yılın mücadelesinde ise Turkcell Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe ile Fortis Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş'ın Almanya'nın Köln kentindeki düellosundan, 2-1'lik skorla Fenerbahçe galip ayrılarak kupayı müzesine götürmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24