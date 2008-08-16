Süper Kupa heyecanı

Futbol Federasyonu tarafından 3. kez düzenlenecek olan TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Kayserispor, yarın Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Duisburg kentindeki MSW Arena Stadı'ndaki TFF Süper Kupa mücadelesinde, geride kalan sezonun Turkcell Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Fortis Türkiye Kupası Şampiyonu Kayserispor, kupayı müzelerine götürebilmek için kozlarını paylaşacaklar.

TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak maçın orta hakemliğini Selçuk Dereli yaparken, yardımcılıklarını Cem Satman ile Erdinç Sezertam üstlenecek ve dördüncü hakem ise Kamil Abitoğlu olacak.

GALATASARAY, 2. KEZ

Galatasaray, Futbol Federasyonu tarafından 3. kez düzenlenen organizasyona 2. kez katılıyor.

İlki 2006 yılında düzenlenen TFF Süper Kupa'da Turkcell Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Fortis Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş karşılaşırken, Almanya'nın Frankfurt kentindeki maçı Mert Nobre'nin golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi olmuştu.

Geçen yılın mücadelesinde ise Turkcell Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe ile Fortis Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş'ın Almanya'nın Köln kentindeki düellosundan, 2-1'lik skorla Fenerbahçe galip ayrılarak kupayı müzesine götürmüştü.