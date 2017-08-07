Süper Kupa finalinde sahaya bıçak atıldı!

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçının ikinci yarısında tribünlerde yaşanan olaylar sırasında sahaya bıçak atıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bıçağı yerden alıp hakem Fırat Aydınus'a verdi. Aydınus da bıçağı kenardaki dördüncü hakeme teslim etti.

Taraftarlar sahaya indi

Karşılaşmanın son düdüğünden sonra da tansiyon yükseldi. Maçın bitişinin ardından Atiker Konyaspor taraftarları sahaya girdi. Bu sırada bir grup Beşiktaş taraftarının da tribünden aşağıya inmeye çalıştıkları görüldü.