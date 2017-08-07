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Spor

Süper Kupa finalinde sahaya bıçak atıldı!

Süper Kupa finalinde tribünlerde zaman zaman gergin anlar yaşandı

07 Ağustos 2017 02:28

 Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçının ikinci yarısında tribünlerde yaşanan olaylar sırasında sahaya bıçak atıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bıçağı yerden alıp hakem Fırat Aydınus'a verdi. Aydınus da bıçağı kenardaki dördüncü hakeme teslim etti.

 

Taraftarlar sahaya indi

 

Karşılaşmanın son düdüğünden sonra da tansiyon yükseldi. Maçın bitişinin ardından Atiker Konyaspor taraftarları sahaya girdi. Bu sırada bir grup Beşiktaş taraftarının da tribünden aşağıya inmeye çalıştıkları görüldü.

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