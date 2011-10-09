Süper Kupa Fenerbahçe'nin



T24- Voleybolda Erkekler Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe, Arkasspor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.









Geçen sezonun Aroma 1. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile Teledünya Türkiye Kupası'nın sahibi Arkaspor arasında oynanan Süper Kupa maçını Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, Asbaşkan Ali Koç ile Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık da izledi.





Karabıyık, maç sonrası Fenerbahçe takımının kupasını kaptan Arslan'a verdi. Takım kaptanı Arslan da kupayı protokol tribünündeki Nihat Özdemir ve Ali Koç'a götürdü. Nihat Özdemir'in kupayı kaldırmasıyla birlikte, salonda bulunan taraftarlar Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptılar.





İlk set 25-17





Birinci set karşılıklı sayılarla başlarken, ilk teknik molaya Fenerbahçe 8-6 önde girdi. Teknik molanın ardından rakibi karşısında sayı almakta zorlanmayan Fenerbahçe, farkı giderek açtı ve ikinci teknik molaya da 16-11 önde girdi. Rahat oyununu devam ettiren ve rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen sarı lacivertli ekip, ilk seti 25-17 kazandı.





İkinci sete Fenerbahçe üstün girdi



İkinci sette de ilk teknik molaya 8-6 Fenerbahçe üstün girdi. Teknik molanın ardından üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe, ikinci teknik molayı da 16-12 önde tamamladı. Farkı 5 sayıya kadar çıkartan sarı lacivertli ekip, üstünlüğünü setin sonuna kadar korudu ve ikinci setten de 25-20 galip ayrılarak, durumu 2-0'a getirdi.





Teknik mola sonrası toparlandı





Üçüncü sete Arkasspor, diğer setlere oranla daha etkili başladı. Rakibi karşısında öne geçen Arkas, teknik molaya 8-7 önde girdi. Teknik molanın ardından farkı açan Arkasspor, farkı 3 sayıya yükseltti ve ikinci teknik molaya 16-13 önde girdi. İkinci teknik molanın ardından toparlanan Fenerbahçe, üst üste aldığı sayıların ardından skoru 18-18'de eşitledi. Skorda Arkas'ı takip eden Fenerbahçe, Marshall'ın ürettiği sayılarla rakibinin farkı açmasına engel olmasının yanı sıra kullandığı servisle de takımını 23-22 öne taşıdı. Marshall ile sayı bulmaya devam eden Fenerbahçe karşılaşmadan, 25-22 galip ayrıldı ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.





Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aziz Yener xxx, Onur Hoşnut xxx

Fenerbahçe: Arslan xxx, Marshall xxx, Kemal xx, Milijkoviç xxx, Soner xx, Emre xx (Serkan xxx, Hakan ?, Ersin ?) Arkasspor: Burak x, Agamez xx, Burutay xx, Hakkı x, Ceyhun x, Bravo x (Nuri x, Hansen x, Gökhan ?, Mustafa ?) Setler: 25-17, 25-20, 25-22 Süre: 73 dakika (23, 24, 26)

