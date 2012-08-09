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Spor

Süper Kupa bilet satışında izdiham, polis biber gazıyla müdahale etti

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi Erzurum'da karşı karşıya getirecek Türkiye Futbol Süper Kupa maçının bilet satışları sırasında olay çıktı

09 Ağustos 2012 17:15

Erzurum’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde bilet satışı sırasında arbede yaşandı. Polis, bilet alabilmek için gişeye doğru yürüyen taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.
 
Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Fenerbahçe'yi Erzurum'da karşı karşıya getirecek Türkiye Futbol Süper Kupa maçının bilet satışları sırasında olay çıktı.

Yeni Erzurum Stadı'nda maç biletini alabilmek için gişelere doğru gitmek isteyen taraftar grubu ile polis arasında arbede yaşandı.

Güvenlik bariyerini aşarak gişelere gitmek isteyen taraftarlara, güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti.

112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde biber gazından etkilenen taraflara müdahalede bulunurken, 5 taraftar Bölge Eğitim ve Aştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazdan etkilenen bazı taraftarlara ise polis başlarına su dökerek yardımcı olmaya çalıştı.

Bu arada, polis ekipleri 2 taraftarı gözaltına aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa maçında pazar günü saat 20.55'te karşı karşıya gelecek. Lig öncesindeki derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.

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