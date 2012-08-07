Derbi maçın bilet fiyatı duyanları şaşırttı!

Her taraftarın en fazla 2 adet bilet alabileceği ve biletlerin internet ortamında satılmayacağı Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bilet fiyatlarının 15 ve 30 lira olarak belirlendiği duyuruldu.

Geçen sezonun Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi Erzurum'da karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa maçının biletleri 9 Ağustos Perşembe günü satışa çıkarılacak.

Maç biletlerinin sarı-kırmızılı taraftarlar için, Perşembe günü saat 11.00'den itibaren Türk Telekom Arena'da ve Yeni Erzurum Stadı'ndaki Galatasaray gişesinden, sarı-lacivertli taraftarlar için ise Yeni Erzurum Stadı'ndaki Fenerbahçe gişesinden satışa çıkarılacağı açıklandı.