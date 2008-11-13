Süper gücü 'kılıbık' mı yönetecek?

Obama’nın seçim sonuçlarını takip ederken TV kumandasının karısı Michelle’de olması olay yarattı. Blog ve forumlarda "Obama kılıbık mı?" soruları dolaşmaya başladı



ABD’nin yeni başkanı Obama’nın seçim sonuçlarını takip ederken TV kumandasının karısı Michelle’de olması olay yarattı. Blog ve forumlarda “Karısının sözünden çıkamayan adam başkan olur mu?” tartışması başladı



Amerika’da geçen hafta yapılan başkanlık seçimlerini açık ara kazanarak ülkesinin ilk siyahi başkanı olan Barack Obama'nın, ailesi ve kurmaylarıyla seçim sonuçlarını izlediği Chicago’daki bir otel odasında çekilen samimi fotoğraflar geçen hafta gazeterlerde yer almıştı.



İngiliz gazetesi ayrıntıyı yakaladı



Ancak İngiltere’nin en çok satan gazetelerinden Daily Telegraph’ın yakaladığı bir ayrıntı, ABD’de olay yarattı. Fotoğrafların birinde, Barack Obama(47) eşi Michelle (44) ile bir koltukta seçim sonuçlarını izliyor. Aynı zamanda da kızı Malia ile oynuyor. Sonuçların kendisi için hayati önemde olmasına rağmen, televizyonun uzaktan kumandası Obama değil Michelle de duruyor.



'Geleneksel olarak kumanda erkeğin elindedir'



Telegraph, bu ayrıntıyla ilgili “Uzaktan kumandanın sahibi geleneksel olarak evin erkeğidir. Evin doğal olarak lideri erkek kabul edilir ve ailenin eğlencesi de ondan sorulut. Obama dünyanın lideri olarak seçilmesine rağmen anladığımız kadarıyla ailesinde Michelle’in borusu ötüyor” dedi.



Telegraph’ın bu haberinden sonra da Amerikan internet sitelerinde “Obama kılıbık mı?” tartışması başladı. Forumlarda ve bloglarda, “Kılıbık başkana nükleer silahlar teslim edilir mi? İran’a saldırmadan önce Michelle’den izin mi alacak” yorumları yapıldı.



Obama’dan hep daha fazla para kazandı





Obama, ABD Başkanı olarak dünyanın en güçlü adamı olsa da, evde eşi Michelle’in ağırlığı hissediliyor:



Başkan adaylığı ve başkanlık sırasında First Lady, Obama’nın tüm veli toplantılarına gelmesini zorunlu kılmıştı. Bu kural başkanken de değişmeyecek.



Kampanyalar sırasında tüm ülkeyi baştan aşağı dolaşırken Barack Obama’ya haftada iki gün evde uyumasını şart koştu. Obama da kuralı hiç delmedi.



Amerikan basının dikkatini çeken bir diğer olay ise, önceki gün Obama, Laura ve George Bush ile Beyaz Saray’ı gezerken çocukların Michelle’in çocuklar için okul seçmeye gitmesiydi.



Obama, Harvard Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1991’de Chicago’daki Sidley&Austin Avukatlık Bürosu’na stajyer olarak girdi. Burada Michelle’in yanında staj yaptı.



Ailede her zaman en çok parayı daha çok iş tecrübesi olan Michelle Obama kazanıyordu.