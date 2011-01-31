-SÜPER G YARIŞLARI YARINA ERTELENDİ ERZURUM (A.A) - 31.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda, Alp Disiplini Bayanlar Süper Combi kategorisi Süper G'de yarışlar yarına ertelendi. Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışta, 13 sporcu start aldı. 4. sırada yarışa başlayan Çek Cumhuriyeti'nden Andrea Pospisilova, 11. sıradaki ABD'li Katie Hartman ve 13. sıradaki Catherine Morel düşerek yaralandılar. ABD'li sporcu Hartman'ın düşüşü sonrasında yarışlara yaklaşık 20 dakika ara verildi. Hartman 10 dakika süreyle yarış pistinde kalırken, sağlık ekipleri kendisine müdahale ederek, hastaneye kaldırdı. ABD'li sporcunun ardından Kanadalı Morel de hastaneye kaldırılan başka bir sporcu oldu. Kanadalı kayakçı Morel'in düşüşü ve tipinin şiddetini arttırması sonrasında organizasyon ekibi yarışların yarın yapılmasını kararlaştırdı. Alp Disiplini Bayanlar Süper Combi kategorisi Süper G'de 5 Türk kayakçı da yer aldı. Ancak komitenin erteleme kararı sonrasında bu sporcular da yarın mücadele verecek. Bu arada, Konaklı Kayak Merkezi'nde bugün saat 13.00'te başlaması gereken Alp Disiplini Erkekler Süper Combi kategorisi Süper G yarışları da alınan karar gereği yarın yapılacak. Öte yandan, oyunların resmi sitesinde Konaklı Kayak Merkezi'nde yapılacağı duyurulan alp disiplinindeki bayan slalom yarışları da yarın düzenlenecek. -ERKEKLER CURLING 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları erkekler curlingde Türkiye, Güney Kore'ye 7-3 yenildi. Curling Arena'da yapılan karşılaşmalarda Türkiye, Oğuzhan Dikmen, Çağrı Bayraktar, Yusuf Bayraktutan ve Oğuz Zengin, Güney Kore de Min Chang Kim, Chan MinKim, Hyeon Se Seong ve Seon Young Seo'dan oluşan kadrolarıyla rinkde yer aldı. Türk Milli Takımı rakibi önünde 2, 7 ve 9. rauntları 1-0'lık skorla kazandı. Güney Kore ise 1, 3, 4, 5 ve 8. oyunları 1-0, 1-0, 2-0, 1-0 ve 2-0 kazanarak, müsabakadan 7-3 galip ayrılmasını bildi. -DİĞER MAÇLAR- Erkekler curlingde, sabah seansında bugün yapılan diğer maçları ise Büyük Britanya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve İsveç galip tamamladı. Büyük Britanya, ABD'yi 8-2, İsviçre, Norveç'i 9-2, Çek Cumhuriyeti, Slovenya'yı 10-2, İsveç de Kanada'yı 8-4 yendi. Erkekler bugün akşam saat 19.00'da mücadelelerine aynı salonda devam edecek. -"GAZETECİLER CADI AVINA ÇIKMIŞ" Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Erzurum'da devam eden 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile ilgili medyaya yansıyan aksaklık ve taciz iddialarına ilişkin, ''Bu kadar mükemmel yaptığımız bir şeyi zorla karalamanın hiçbir mantığı yok'' dedi. Yunus Akgül, bugün medyada yer alan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu kadar mükemmel yaptığımız bir şeyi zorla karalamanın hiçbir mantığı, akla fikre uyacak tarafı yok. Taciz olayı diye bir şey çıkardılar. Eğer taciz olsa şikayet olur. Böyle bir şey yok. Arıyorum köyün müdürünü, emniyeti böyle bir şey yok. Nedir bir bu taciz olayı anlamış değilim'' diye konuştu. Mükemmel bir organizasyon yapmaya çalıştıklarını ve şu ana kadar aksayan herhangi bir şeyin olmadığını anlatan Akgül, ''Kar yağmadı gittik kar yağdırdık, kamyonlarla kar taşıdık. Her şeyi çok güzel yaptık. (İddialar) Böyle bir şeyi yapmanın anlamı yok. Gazeteci arkadaşlarımızın, haber çıkartmak için yaptıkları zorlama şeyler. Bu kadar olur mu? Bu kadar mükemmel bir organizasyonda kendi kendimizi yaralamanın bir anlamı var mı?'' değerlendirmesinde bulundu. Yunus Akgül, oyunların yapıldığı salon ve alanları sürekli gezerek kontrollerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Şu ana kadar aldığımız hiçbir şikayet olmadığı gibi, sürekli teşekkür ediyorlar. Her şey için teşekkür ediyorlar. Oyunların ilk gününde bazı sıkıntılar yaşadık, bu normal... Onlarca organizasyona gittim. 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda tam 3 kez otobüs beklerken üzerime yağmur boşaldı. İşte bir otobüs birkaç dakika geç kalmış... Bu şeyleri büyütmenin anlamı yok. Kendi kendimize ihanet ediyoruz. Çin'de bir milliyetçi olimpiyatlar sırasında ABD'li bir turisti öldürdü; medyada hiç yansımadı. Ama bizde gazeteci arkadaşlarımız cadı avına çıkmışlar.'' Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Başkanı George Killian ile sürekli beraber olduklarını dile getiren Akgül, ''Organizasyon için sürekli bana teşekkür ediyor. Böyle bir şey yazılması çizilmesi abes. Burada çıkan bir haberi bütün dünya takip ediyor, böyle şeylere gerek yok'' ifadelerini kullandı.