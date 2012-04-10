'Süper Final'e giremeyenler' kupası 14 Nisan'da başlıyor...

Süper Final'e giremeyen kulüplere Spor Toto Kupası düzenleniyor. Ligde Play-Off vizesi alamayan 10 takımdan 8'i, 14 Nisan'da başlayacak Spor Toto Kupası'nda mücadele edecek. Manisaspor ve Mersin İdman Yurdu ise kendi istekleriyle kupanın dışında kaldılar.
TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmalar 4'er takımdan oluşan 2 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Maçlar Lig TV'den canlı olarak yayınlanacak.
A Grubu'nda Ankaragücü, Karabükspor, Orduspor ve Samsunspor yer alırken, B Grubu'nda da Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Kayserispor ve Antalyaspor yer alacak.
Maçlar sonunda gruplarını birinci sırada bitiren takımlar, TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada Final müsabakası oynayacak ve kazanan takım Spor Toto Kupası Şampiyonu olacak.
Final maçında; seyirci hasılatı, gider ve hisseler kesildikten sonra, kalan net hasılatın yüzde 60'ını galip takım, yüzde 40'ını da mağlup takım kazanacak. Spor Toto Kupası finalinin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.
Spor Toto Kupası'nda 1. Hafta programı ve 6 haftanın fikstürleri şöyle:
14 Nisan Cumartesi
15.00 Karabükspor-Ankaragücü
15 Nisan Pazar
13.00 Samsunspor-Orduspor
13.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği
16 Nisan Pazartesi
19.00 Antalyaspor-Kayserispor
A GRUBU
1. HAFTA
Karabükspor-Ankaragücü
Samsunspor-Orduspor
2. HAFTA
Orduspor-Karabükspor
Ankaragücü-Samsunspor
3. HAFTA
Ankaragücü-Orduspor
Karabükspor-Samsunspor
4. HAFTA
Orduspor-Ankaragücü
Samsunspor-Karabükspor
5. HAFTA
Ankaragücü-Karabükspor
Orduspor-Samsunspor
6. HAFTA
Karabükspor-Orduspor
Samsunspor-Ankaragücü
B GRUBU
1. HAFTA
Antalyaspor-Kayserispor
Gaziantepspor-Gençlerbirliği
2. HAFTA
Gençlerbirliği-Antalyaspor
Kayserispor-Gaziantepspor
3. HAFTA
Kayserispor-Gençlerbirliği
Antalyaspor-Gaziantepspor
4. HAFTA
Gençlerbirliği-Kayserispor
Gaziantepspor-Antalyaspor
5. HAFTA
Kayserispor-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Gaziantepspor
6. HAFTA
Antalyaspor-Gençlerbirliği
Gaziantepspor-Kayserispor