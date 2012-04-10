'Süper Final'e giremeyenler' kupası 14 Nisan'da başlıyor...

Süper Final'e giremeyen kulüplere Spor Toto Kupası düzenleniyor. Ligde Play-Off vizesi alamayan 10 takımdan 8'i, 14 Nisan'da başlayacak Spor Toto Kupası'nda mücadele edecek. Manisaspor ve Mersin İdman Yurdu ise kendi istekleriyle kupanın dışında kaldılar.

TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmalar 4'er takımdan oluşan 2 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Maçlar Lig TV'den canlı olarak yayınlanacak.

A Grubu'nda Ankaragücü, Karabükspor, Orduspor ve Samsunspor yer alırken, B Grubu'nda da Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Kayserispor ve Antalyaspor yer alacak.

Maçlar sonunda gruplarını birinci sırada bitiren takımlar, TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada Final müsabakası oynayacak ve kazanan takım Spor Toto Kupası Şampiyonu olacak.

Final maçında; seyirci hasılatı, gider ve hisseler kesildikten sonra, kalan net hasılatın yüzde 60'ını galip takım, yüzde 40'ını da mağlup takım kazanacak. Spor Toto Kupası finalinin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.

Spor Toto Kupası'nda 1. Hafta programı ve 6 haftanın fikstürleri şöyle:

14 Nisan Cumartesi

15.00 Karabükspor-Ankaragücü

15 Nisan Pazar

13.00 Samsunspor-Orduspor

13.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği

16 Nisan Pazartesi

19.00 Antalyaspor-Kayserispor

A GRUBU

1. HAFTA

Karabükspor-Ankaragücü

Samsunspor-Orduspor

2. HAFTA

Orduspor-Karabükspor

Ankaragücü-Samsunspor

3. HAFTA

Ankaragücü-Orduspor

Karabükspor-Samsunspor

4. HAFTA

Orduspor-Ankaragücü

Samsunspor-Karabükspor

5. HAFTA

Ankaragücü-Karabükspor

Orduspor-Samsunspor

6. HAFTA

Karabükspor-Orduspor

Samsunspor-Ankaragücü

B GRUBU

1. HAFTA

Antalyaspor-Kayserispor

Gaziantepspor-Gençlerbirliği

2. HAFTA

Gençlerbirliği-Antalyaspor

Kayserispor-Gaziantepspor

3. HAFTA

Kayserispor-Gençlerbirliği

Antalyaspor-Gaziantepspor

4. HAFTA

Gençlerbirliği-Kayserispor

Gaziantepspor-Antalyaspor

5. HAFTA

Kayserispor-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Gaziantepspor

6. HAFTA

Antalyaspor-Gençlerbirliği

Gaziantepspor-Kayserispor