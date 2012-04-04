Süper Final tam anlamıyla süper olacak

3 temmuz’un ardından futbolumuza düşen şike ateşinden sonra Süper Lig’e yeni bir heyecan getirmek için bu sezon ilk kez uygulanacak olan play off sistemi yeni adı “Süper Final” ile 14 Nisan’dan itibaren hayatımıza girecek.

Hürriyet'in haberine göre, şampiyonun belirleneceği, Devler Ligi’ne giden takımların ve UEFA Avrupa Ligi vizesini elde edecek ekibin belirleneceği maçlar 6 hafta boyunca nefesleri kesecek.

Futbol Federasyonu’nun bu sezon ilk kez denenecek olan “Süper Final”i önümüzdeki sezon da uygulaması kesinleşti. Bundan sonra play off’suz bir Süper Ligimiz olmayacak.

ABD’deki NBA finalleri ve Süper Bowl karşılaşmasındaki şovlar gibi iz bırakacak olan Süper Final’in detayları ile yeni sezonda yapılması düşünülenlere bir bakalım...

Eksikler yeni sezonda bitecek

Bu uygulamaların çoğu ilk kez heyecanı yaşanacak “Süper Final” mücadelelerinde hayata geçirilecek. Tasarlanan bazı detayların yetişememesi ve yapılamaması halinde tüm eksikler yeni sezonda giderilmiş olacak.

1- Gelecek sezon da play of olacak

Son haftalarda heyecanın artması üzerine hem kulüpler hem de Federasyon yetkilileri arasındaki görüşmeler sonucunda, “Play off” uygulamasının devam ettirilme kararı ağırlık kazandı. Kesin açıklama ise “Süper Final” sonrası.

2-Bu kez play out da oynanacak

Şampiyonu belirleyen sistem, yeni sezonda küme düşen takımları belirlemede de uygulanacak. Süper Lig’den düşecek ve Süper Lig’e gelecek yeni takımlar “Play out” maçları ile belirlenecek. Detaylar daha sonra şekillenecek.

3-Süper final maçlarına süper forma

Süper Final’de boy gösterecek dört takım için özel formalar tasarlanacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oynanacak 12 karşılaşmaya bu özel formalarla çıkacak. Yeni formalar storelarda da satışa sunulacak.

4-Hakemler arasında eleme yapılacak

Süper Lig maçlarını 30 hakem yönetiyor. Bu 30 hakemin içinden Süper Final için 10 ya da 12 hakem seçilecek. Oynanacak 12 karşılaşmada bu hakemler dışında hiç bir isim görev alamayacak. Hakemler bu hafta belirlenecek.

5-Takımları çocuklar temsil edecek

Merakla beklenen Süper Final karşılaşmaları için maçlardan önce ellerinde kulüplerin bayraklarını taşıyan çocuklar sahaya çıkacak. Seçilecek 100’e yakın çocuk ellerindeki bayraklarla takımları temsil edecek.

6-Yıldızlar reklamlarda boy gösterecek

Süper Final’in reklam filmlerinde 4 büyük takımın yıldızları boy gösterecek. Öncelikle Elmander, Alex, Fernandes ve Burak Yılmaz takımları adına reklam filmlerinde oynayacak. Billbaordları onların resimleri süsleyecek.

7-Her karşılaşma efsanelere adanacak

12 dev karşılaşmaya sahne olacak Süper Final’deki maçlar her kulübün 4 efsane ismine adanacak. Karşılaşmalara evsahipliği yapacak statlarda bu efsane isimler adına hatıra eşyaları, tişört ve kupalar satılacak.

8-Süper finalin MVP'si de seçilecek

Şampiyonun belli olduğu karşılaşma sonrası oynanan tüm maçlar sonunda, en başarılı futbolcu seçilecek. Bu oyuncu “Süper Final MVP’si” ünvanının sahibi olacak. Kendisine para ödülünün yanısıra çeşitli hediyeler verilecek.

Süper final'de oynanacak 12 maç

Fenerbahçe-Galatasaray

Fenerbahçe-Beşiktaş

Fenerbahçe-Trabzonspor

Galatasaray-Fenerbahçe

Galatasaray-Beşiktaş

Galatasaray-Trabzonspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Beşiktaş-Galatasaray

Beşiktaş-Trabzonspor

Trabzonspor-Fenerbahçe

Trabzonspor-Galatasaray

Trabzonspor-Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi için final oynanacak

4-8 play off’unu ilk sırada bitiren takım ile Süper Final dördüncüsü, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek son ekip olmak için kapışacak.

UEFA Avrupa Ligi’ne gidebilmek için play off oynayacak muhtemel takımlar da bu hafta sonunda oynanacak maçlarla belirlenecek. Bursa play off’u garantiledi. Diğer üç takım Gençlerbirliği, Sivasspor, Eskişehirspor, İstanbul BŞB ve Gaziantepspor’dan biri olacak. Play off’u ilk sırada bitirecek takım, Süper Final’in dördüncüsü ile UEFA Avrupa Ligi’ne gidebilmek için oynayacak.

ŞU ANKİ SÜPER FİNAL PUAN DURUMU

Galatasaray 37

Fenerbahçe 33

Trabzonspor 28

Beşiktaş 27

Cezalar play off’a taşınmayacak

TAKIMLARIN ceza sınırındaki futbolcuları normal sezonun 34. haftasında sarı kart görseler dahi cezaları Play Off’a taşınmayacak. Yani devler Süper Final’e sakat oyuncuları dışında tam kadro çıkacaklar. Bütün silahlarını sahaya sürecekler ve her maç kıyasıya bir kapışmaya sahne olacak.

Futbolsever tam anlamıyla futbola doyacak.

Digitürk “Süper Final” için ek ücret almayacak

LİG TV’den maçları izlemek için Digitürk üyesi olanlar, “Süper Final” için her hangi bir ek ücret ödemeyecek. Ancak yeni üye olmak isteyenler 1 aylık 160 TL vererek Digitürk Lig TV’ye abone olabilecekler. Ayrıca isteyenler maç başına ücret ödeyerek de karşılaşmaların heyecanını ekran karşısında yaşayabilecek.

Bahar Kupası da renk katacak

Normal sezonun puan sıralamasını 9 ile 18. sırada bitiren takımlar, Bahar Kupası’nda mücadele edecekler. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda ilk 3’e giren kulüplere para ödülü verilecek



