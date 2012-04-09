Süper Final fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk ve Avrupa Grubu fikstürü çekildi. İlk hafta Fenerbahçe-Trabzonspor, Beşiktaş-Galatasaray maçları oynanacak.

İstanbul'da yapılan kura çekimine göre Süper Final Şampiyonluk Grubu maçları şöyle:

1. Hafta 14-15 Nisan

Fenerbahçe-Trabzonspor

Beşiktaş-Galatasaray

2. Hafta 21-22 Nisan

Galatasaray-Fenerbahçe

Trabzonspor-Beşiktaş

3. Hafta 28-29 Nisan

Trabzonspor-Galatasaray

Fenerbahçe-Beşiktaş

4. Hafta 2-3 Mayıs

Galatasaray-Trabzonspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

5. Hafta 5-6 Mayıs

Trabzonspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Beşiktaş

6. Hafta 12-13 Mayıs

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Trabzonspor

ŞAMPİYONLAR GRUBU PUAN DURUMU



Süper Final Avrupa Grubu maçları şöyle:

1. Hafta 14-15 Nisan

İBB-Eskişehirspor

Sivasspor-Bursaspor

2. Hafta 21-22 Nisan

Bursaspor-İBB

Eskişehirspor-Sivasspor

3. Hafta 28-29 Nisan

Eskişehirspor-Bursaspor

İBB-Sivasspor

4. Hafta 2-3 Mayıs

Bursaspor-Eskişehirspor

Sivasspor-İBB

5. Hafta 5-6 Mayıs

Eskişehirspor-İBB

Bursaspor-Sivasspor

6. Hafta 12-13 Mayıs

İBB-Bursaspor

Sivasspor-Eskişehirspor

AVRUPA GRUBU PUAN DURUMU



Şampiyonlar ligi statüsü



Süper Final'de Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan fikstür statüsü geçerli olacak. Birinci haftanın rövanşı beşinci, ikinci haftanın rövanşı altıncı, üçüncü haftanın rövanşı dördüncü hafta yapılacak.

Süper Final'de ilk maçlar 14-15 Nisan'da oynanacak ve 13 Mayıs'ta son bulacak. 20 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek son takım belli olacak.



Puan eşitliği olursa yarım puana bakılacak



Süper Final Şampiyonluk Grubu'na Galatasaray 39, Fenerbahçe 34, Trabzonspor ve Beşiktaş ise 28'er puanla başlayacak.

Galatasaray ve Beşiktaş normal sezondaki puanlarının yarısı alındığı Süper Final'de kendilerine 0.5 puan eklendiği için diğer takımlarla olası puan eşitliği halinde bir alt sırada yer alacak.

Ligi beşinci ile sekizinci sıralarda tamamlayan diğer 4 ekip Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor ve Bursaspor da Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edecekleri Süper Final'e 25'er puanla başlayacak.

Bursaspor statü gereği diğer takımlarla olası puan eşitliği halinde bir alt sırada yer alacak.



Avrupa Ligi'ne gidecek son takım için final



UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak üçüncü takımı belirleyecek ve Süper Final Şampiyonluk Grubu 4'üncüsüyle, Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nun 1'incisi arasındaki karşılaşma 20 Mayıs 2012 Pazar günü yapılacak.



Son 10 takıma özel turnuva



Süper Lig'de ilk 8 takım dışında kalan kulüpler için ayrı bir turnuva yapılacak. Ancak iki kulüp bu turnuvaya katılmayı kabul etmedi.