Süper Final fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk ve Avrupa Grubu fikstürü çekildi. İlk hafta Fenerbahçe-Trabzonspor, Beşiktaş-Galatasaray maçları oynanacak.
İstanbul'da yapılan kura çekimine göre Süper Final Şampiyonluk Grubu maçları şöyle:
1. Hafta 14-15 Nisan
Fenerbahçe-Trabzonspor
Beşiktaş-Galatasaray
2. Hafta 21-22 Nisan
Galatasaray-Fenerbahçe
Trabzonspor-Beşiktaş
3. Hafta 28-29 Nisan
Trabzonspor-Galatasaray
Fenerbahçe-Beşiktaş
4. Hafta 2-3 Mayıs
Galatasaray-Trabzonspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
5. Hafta 5-6 Mayıs
Trabzonspor-Fenerbahçe
Galatasaray-Beşiktaş
6. Hafta 12-13 Mayıs
Fenerbahçe-Galatasaray
Beşiktaş-Trabzonspor
ŞAMPİYONLAR GRUBU PUAN DURUMU
Süper Final Avrupa Grubu maçları şöyle:
1. Hafta 14-15 Nisan
İBB-Eskişehirspor
Sivasspor-Bursaspor
2. Hafta 21-22 Nisan
Bursaspor-İBB
Eskişehirspor-Sivasspor
3. Hafta 28-29 Nisan
Eskişehirspor-Bursaspor
İBB-Sivasspor
4. Hafta 2-3 Mayıs
Bursaspor-Eskişehirspor
Sivasspor-İBB
5. Hafta 5-6 Mayıs
Eskişehirspor-İBB
Bursaspor-Sivasspor
6. Hafta 12-13 Mayıs
İBB-Bursaspor
Sivasspor-Eskişehirspor
AVRUPA GRUBU PUAN DURUMU
Şampiyonlar ligi statüsü
Süper Final'de Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan fikstür statüsü geçerli olacak. Birinci haftanın rövanşı beşinci, ikinci haftanın rövanşı altıncı, üçüncü haftanın rövanşı dördüncü hafta yapılacak.
Süper Final'de ilk maçlar 14-15 Nisan'da oynanacak ve 13 Mayıs'ta son bulacak. 20 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek son takım belli olacak.
Puan eşitliği olursa yarım puana bakılacak
Süper Final Şampiyonluk Grubu'na Galatasaray 39, Fenerbahçe 34, Trabzonspor ve Beşiktaş ise 28'er puanla başlayacak.
Galatasaray ve Beşiktaş normal sezondaki puanlarının yarısı alındığı Süper Final'de kendilerine 0.5 puan eklendiği için diğer takımlarla olası puan eşitliği halinde bir alt sırada yer alacak.
Ligi beşinci ile sekizinci sıralarda tamamlayan diğer 4 ekip Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor ve Bursaspor da Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edecekleri Süper Final'e 25'er puanla başlayacak.
Bursaspor statü gereği diğer takımlarla olası puan eşitliği halinde bir alt sırada yer alacak.
Avrupa Ligi'ne gidecek son takım için final
UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak üçüncü takımı belirleyecek ve Süper Final Şampiyonluk Grubu 4'üncüsüyle, Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nun 1'incisi arasındaki karşılaşma 20 Mayıs 2012 Pazar günü yapılacak.
Son 10 takıma özel turnuva
Süper Lig'de ilk 8 takım dışında kalan kulüpler için ayrı bir turnuva yapılacak. Ancak iki kulüp bu turnuvaya katılmayı kabul etmedi.