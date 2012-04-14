Süper Final heyecanı Beşiktaş - Galatasaray maçıyla başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de ilk kez oynanan Süper Final’de “Şampiyonluk Grubu” maçları derbi ile başlıyor. Beşiktaş ile Galatasaray, 6 hafta sürecek heyecanın ilk karşılaşmasında kozlarını İnönü’de paylaşacak

Şampiyonluk yarışına 28 puanla 4. sırada girecek olan Beşiktaş, 39 puanlı lider Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Saat 19:00'da başlayacak derbiyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Kartal açılışı galibiyetle yapıp umutlarını tazelemek, Cim-Bom ise koltuğu tehlikeye sokacak bir sonuç almamak için çaba harcayacak.

Beşiktaş bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta da Manuel Fernandes'i kullanamadı. Kartal bu 4 karşılaşmayı da kazanamadı.

Sahasında Galatasaray ile 0-0, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip deplasmanda Fenerbahçe karşısında 2-0, Galatasaray karşısında 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş ayrıca Fernandes'in oynamadığı Gençlerbirliği maçını deplasmanda 4-2 kaybederken sahasında Mersin İdman Yurdu karşısında da 1-0'lık yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Manuel Fernandes'in oynamadığı 8 lig maçında sadece 2 kez kazandı ve 16 puan kaybetti.

Aslan'ın sezon başında Trabzonspor'dan bonservis ödemeden aldığı Selçuk İnan, normal sezonda ortaya koyduğu performansla ne kadar doğru bir tercih olduğunu ispat etti.

Selçuk, Teknik Direktör Fatih Terim'in en fazla sahada tuttuğu isim olurken, normal sezonda 34 maçın 33'ünde sahada ter döktü. Forma giydiği 33 maça da ilk 11'de başlayan ve 32'sinde 90 dakika forma bulan Selçuk, toplam 2 bin 968 dakikada sahada kalarak takımının en fazla süre alan ismi olmayı başardı.

Normal sezonu 11 gol ve 12 asist ile tamamlayan Selçuk İnan, kendi kariyerinin de en başarılı dönemine imza attı.

Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ

Rüştü Reçber

Hilbert

İbrahim Toraman

Sivok

İsmail Köybaşı

Quaresma

Fernandes

Ernst

Veli Kavlak

Simao (Holosko)

Mustafa Pektemek

GALATASARAY

Muslera

Eboue

Semih Kaya

Ujfalusi

Hakan Balta

Sabri Sarıoğlu

Selçuk İnan

Melo

Engin Baytar

Necati Ateş

Elmander