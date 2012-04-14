Süper Final heyecanı Beşiktaş - Galatasaray maçıyla başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de ilk kez oynanan Süper Final’de “Şampiyonluk Grubu” maçları derbi ile başlıyor. Beşiktaş ile Galatasaray, 6 hafta sürecek heyecanın ilk karşılaşmasında kozlarını İnönü’de paylaşacak
Şampiyonluk yarışına 28 puanla 4. sırada girecek olan Beşiktaş, 39 puanlı lider Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Saat 19:00'da başlayacak derbiyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Kartal açılışı galibiyetle yapıp umutlarını tazelemek, Cim-Bom ise koltuğu tehlikeye sokacak bir sonuç almamak için çaba harcayacak.
Beşiktaş bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta da Manuel Fernandes'i kullanamadı. Kartal bu 4 karşılaşmayı da kazanamadı.
Sahasında Galatasaray ile 0-0, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip deplasmanda Fenerbahçe karşısında 2-0, Galatasaray karşısında 3-2 mağlup oldu.
Beşiktaş ayrıca Fernandes'in oynamadığı Gençlerbirliği maçını deplasmanda 4-2 kaybederken sahasında Mersin İdman Yurdu karşısında da 1-0'lık yenilgi aldı.
Siyah-beyazlı ekip, Manuel Fernandes'in oynamadığı 8 lig maçında sadece 2 kez kazandı ve 16 puan kaybetti.
Aslan'ın sezon başında Trabzonspor'dan bonservis ödemeden aldığı Selçuk İnan, normal sezonda ortaya koyduğu performansla ne kadar doğru bir tercih olduğunu ispat etti.
Selçuk, Teknik Direktör Fatih Terim'in en fazla sahada tuttuğu isim olurken, normal sezonda 34 maçın 33'ünde sahada ter döktü. Forma giydiği 33 maça da ilk 11'de başlayan ve 32'sinde 90 dakika forma bulan Selçuk, toplam 2 bin 968 dakikada sahada kalarak takımının en fazla süre alan ismi olmayı başardı.
Normal sezonu 11 gol ve 12 asist ile tamamlayan Selçuk İnan, kendi kariyerinin de en başarılı dönemine imza attı.
Muhtemel 11'ler
BEŞİKTAŞ
Rüştü Reçber
Hilbert
İbrahim Toraman
Sivok
İsmail Köybaşı
Quaresma
Fernandes
Ernst
Veli Kavlak
Simao (Holosko)
Mustafa Pektemek
GALATASARAY
Muslera
Eboue
Semih Kaya
Ujfalusi
Hakan Balta
Sabri Sarıoğlu
Selçuk İnan
Melo
Engin Baytar
Necati Ateş
Elmander