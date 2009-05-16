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Dünya

'Süper fare' ölmüyor

Bilimadamları, İngiltere'de genetik mutasyona uğrayarak, zehire karşı dirençli hale gelen farelerin 80 milyona ulaştığını tahmin ediyor.

16 Mayıs 2009 03:00

Bilimadamları, İngiltere'de genetik mutasyona uğrayarak, zehire karşı dirençli hale gelen farelerin 2007 yılından bu yana yüzde 200 artarak, 80 milyona ulaştığını tahmin ediyor.

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Huddersfield Üniversitesi'nden araştırmacılar, genetik mutasyonların zehire karşı koruyan DNA'lara sahip "süper lağım fareleri" ortaya çıkardığını belirtti.

Araştırmacı Robert Smith, doğal seleksiyon sonucu zehirin öldüremediği farelerin dayanıklı genlerinin yavrularına geçtiğini, böylece süper lağım farelerinin ürediğini kaydetti.

Britanya Salgın Hastalık Kontrol Kurumu da hükümetin daha güçlü zehirler üretilmesi için onay vermesi gerektiğini, aksi taktirde ülkede bu yaz fare nüfusunun daha da artacağı uyarısında bulundu.

İngiltere'de farelerin kontrol altına alınabilmesi için tuzaklar, silah ve köpekler kullanılıyor.

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