-''Super Cobra'' taarruz helikopteri satışı için bildirimd WASHINGTON (A.A) - 29.10.2011 - ABD yönetimi, 3 adet AH-1W ''Super Cobra'' taarruz helikopterinin Türkiye'ye satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. ABD Savunma Bakanlığının ilgili birimi Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Kongre'ye sunulan bildirimin, helikopterlerin yanı sıra 7 adet T700-GE-401 motoru, bağlantılı teçhizat, yedek parça, eğitim ve lojistik desteğin satışını da içerdiği belirtildi. Türkiye'nin talep ettiği helikopterlerin ABD deniz piyadelerinin envanterinden satılacağı ve satışın toplam 111 milyon dolar civarında bir miktara mal olacağı ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında ABD'nin ortağı olduğuna işaret edildi. Açıklamada, ''NATO müttefikimize, bölgede kabul edilebilir bir askeri dengeye katkı sağlayacak şekilde, güçlü ve hazır bir kendini savunma kapasitesini geliştirme ve muhafaza etmesine yardımcı olmak, ABD'nin çıkarları açısından önem taşımaktadır'' ifadesi kullanıldı. ''Teklif edilen satışın, Türkiye'nin kendini savunma kapasitesi ve modernizasyonunun yanı sıra ABD ve diğer NATO üyeleriyle birlikte faaliyet gösterme yeteneğini ve bölgesel güvenliği güçlendireceği'' belirtilen açıklamada, bu helikopterlerin satış teklifinin bölgedeki temel askeri dengede veya ABD'nin Kıbrıs'ta müzakere edilmiş bir çözümü destekleme çabalarında bir değişiklik yaratmayacağı ifade edildi Açıklamada, olası satışa yönelik bu bildirimin yasa gereği yapıldığı ve bunun satışın tamamlandığı anlamına gelmediği kaydedildi.