-Süper CentilmenLig'de 21. hafta tamamlandı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Süper CentilmenLig'in yeni lideri Medical Park Antalyaspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında uygulanmaya başlanan Süper CentilmenLig'de, ilk 4 haftalık periyodun ardından -13 puanı bulunan Medical Park Antalyaspor, geçen hafta sıralamada bulunduğu 2.'likten zirveye çıktı. Gençlerbirliği 2. sıraya yükselirken, geçen haftanın lideri Orduspor 3.'lüğe geriledi. Spor Toto Süper Lig'in 18-34. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig play-off grubu maçlarının birlikte hesaplanacağı periyotta, her kulübün toplam ceza puanı, oynadığı maç sayısına bölünecek. Elde edilecek ortalamanın sıralanması sonrasında, en az ceza puanına sahip olan kulüp 2011-2012 sezonu Süper CentilmenLig Şampiyonu olacak. Süper CentilmenLig Şampiyonu, buna ilişkin bayrağı bir sezon boyunca stadyumunda bulundurma hakkını elde edecek. Süper CentilmenLig'de sıralama şöyle oluştu: TAKIM O SK KK MEN HM SHK SO THSA PC DĞR GTD ACH CHD P AP ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1- Medical Park Antalyaspor 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 0 -10 -13 -3,25 2- Gençlerbirliği 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0 -10 -12 -3,00 3- Orduspor 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 -10 -11 -2,75 4- Galatasaray 4 18 0 0 0 0 0 0 6 0 -28 0 0 -4 -1,00 5- Eskişehirspor 4 18 8 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 0 7 1,75 6- Fenerbahçe 4 21 0 8 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 9 2,25 7- Trabzonspor 4 21 0 0 0 0 0 0 21 0 -30 0 0 12 3,00 8- Sivasspor 4 30 8 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -10 15 3,75 9- Kayserispor 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 18 4,50 10- Manisaspor 4 33 0 0 0 0 0 0 9 0 -13 0 0 29 7,25 11- Gaziantepspor 4 33 16 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 39 9,75 12- İBB Spor 4 33 8 16 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 41 10,25 13- Mersin İdmanyurdu 4 39 0 0 0 0 0 20 0 0 -16 0 0 43 10,75 14- Kardemir Karabükspor 4 33 8 0 0 0 0 0 36 0 -22 0 0 55 13,75 15- Beşiktaş 4 24 8 0 0 0 40 0 18 0 -16 0 0 74 18,50 16- Ankaragücü 4 12 0 0 0 0 40 0 51 0 -14 0 -10 79 19,75 17- Bursaspor 4 33 0 24 0 0 40 0 18 0 -12 0 0 103 25,75 18- Samsunspor 4 21 0 0 120 0 0 0 9 0 -16 0 0 134 33,50 Kısaltmaların anlamı ve ceza puanları şöyle: O: Oynanan Maç SK : Sarı Kart (3) KK: Kırmızı Kart (8) MEN: Müsabakadan Men (8) SO: Seyircisiz Oynama (40) HM: Hak Mahrumiyeti (15)-Ömür Boyu (2000) SHK: Saha Kapatma (30) THSA: Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20) DĞR: Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000) PC: Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan) GTD: Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi ACH: Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan) CHD: Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10) P: Puan AP: Ağırlıklı Puan