T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper CentilmenLig'de 21. hafta tamamlandı İSTANBUL (A.A)

27 Ocak 2012 22:21

-Süper CentilmenLig'de 21. hafta tamamlandı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Süper CentilmenLig'in yeni lideri Medical Park Antalyaspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında uygulanmaya başlanan Süper CentilmenLig'de, ilk 4 haftalık periyodun ardından -13 puanı bulunan Medical Park Antalyaspor, geçen hafta sıralamada bulunduğu 2.'likten zirveye çıktı. Gençlerbirliği 2. sıraya yükselirken, geçen haftanın lideri Orduspor 3.'lüğe geriledi.  Spor Toto Süper Lig'in 18-34. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig play-off grubu maçlarının birlikte hesaplanacağı periyotta, her kulübün toplam ceza puanı, oynadığı maç sayısına bölünecek. Elde edilecek ortalamanın sıralanması sonrasında, en az ceza puanına sahip olan kulüp 2011-2012 sezonu Süper CentilmenLig Şampiyonu olacak. Süper CentilmenLig Şampiyonu, buna ilişkin bayrağı bir sezon boyunca stadyumunda bulundurma hakkını elde edecek. Süper CentilmenLig'de sıralama şöyle oluştu: TAKIM                       O   SK  KK  MEN  HM   SHK  SO  THSA  PC  DĞR  GTD  ACH  CHD   P    AP ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1- Medical Park Antalyaspor 4   15   0   0    0    0    0    0    0   0   -18   0   -10  -13  -3,25  2- Gençlerbirliği           4   12   0   0    0    0    0    0    0   0   -14   0   -10  -12  -3,00 3- Orduspor                 4   21   0   0    0    0    0    0    0   0   -22   0   -10  -11  -2,75  4- Galatasaray              4   18   0   0    0    0    0    0    6   0   -28   0     0   -4  -1,00 5- Eskişehirspor            4   18   8   0    0    0    0    0    0   0   -19   0     0    7   1,75 6- Fenerbahçe               4   21   0   8    0    0    0    0    0   0   -20   0     0    9   2,25 7- Trabzonspor              4   21   0   0    0    0    0    0   21   0   -30   0     0   12   3,00 8- Sivasspor                4   30   8   0    0    0    0    0    0   0   -13   0   -10   15   3,75 9- Kayserispor              4   30   0   0    0    0    0    0    0   0   -12   0     0   18   4,50 10- Manisaspor              4   33   0   0    0    0    0    0    9   0   -13   0     0   29   7,25 11- Gaziantepspor           4   33  16   0    0    0    0    0    0   0   -10   0     0   39   9,75 12- İBB Spor                4   33   8  16    0    0    0    0    0   0   -16   0     0   41  10,25 13- Mersin İdmanyurdu       4   39   0   0    0    0    0   20    0   0   -16   0     0   43  10,75 14- Kardemir Karabükspor    4   33   8   0    0    0    0    0   36   0   -22   0     0   55  13,75 15- Beşiktaş                4   24   8   0    0    0   40    0   18   0   -16   0     0   74  18,50 16- Ankaragücü              4   12   0   0    0    0   40    0   51   0   -14   0   -10   79  19,75 17- Bursaspor               4   33   0  24    0    0   40    0   18   0   -12   0     0  103  25,75 18- Samsunspor              4   21   0   0  120    0    0    0    9   0   -16   0     0  134  33,50  Kısaltmaların anlamı ve ceza puanları şöyle: O: Oynanan Maç SK : Sarı Kart (3) KK: Kırmızı Kart (8) MEN: Müsabakadan Men (8) SO: Seyircisiz Oynama (40) HM: Hak Mahrumiyeti (15)-Ömür Boyu (2000) SHK: Saha Kapatma (30) THSA: Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20) DĞR: Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000) PC: Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan) GTD: Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi ACH: Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan) CHD: Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10) P: Puan AP: Ağırlıklı Puan

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24