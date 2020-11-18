'Süper bulaştırıcı' düğün: 83 davetliden 32’si Koronavirüs'e yakalandı

ABD’nin Ohio eyaletinde, 83 kişinin katıldığı düğünden sonra 32 davetlide Koronavirüs tespit edildi.

31 Ekim’de evlenen çift Anthony ve Mikayla Bishop, “Neredeyse düğünümüze katılanların yarısının testi pozitif çıktı” diyerek virüse yakalananlar arasında büyükanne ve büyükbabalarının da olduğunu söyledi.

Mikayla Bishop, “Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmezdi. En mutlu günün, eğleniyorsun… İnsan rehavete kapılıp salgını unutuyor maalesef ama gerçek çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Ohio’da son iki haftada vakalarda ciddi artış görüldü. 2 Kasım’da 221 bin olan vaka sayısı 16 Kasım’da 305 bine yükseldi.

Ohio Valisi Mike DeWine dün, eyalette kısıtlamaların başlayacağını duyurdu.

Kamu sağlığı uzmanları, Washington, Minnesota ve Maine’deki ‘süper bulaştırıcı’ düğünleri örnek göstererek uyarıda bulundu.

Maine’deki bir düğün sonrasında 176 kişiye virüs bulaşmış, yedi kişi hayatını kaybetmişti.