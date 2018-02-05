Super Bowl'da sürpriz son!

ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve en çok izlenen televizyon etkinliği olarak gösterilen Amerikan futbolunun şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Philadelphia Eagles mutlu sona ulaştı.

Bu yıl 52. düzenlenen mücadelede, ABD Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) normal sezonu 13 galibiyet, 3 yenilgiyle kendi konferanslarında zirvede tamamlayan Philadelphia Eagles ve New England Patriots karşı karşıya geldi.

Şubat 2005'te oynanan ve Patriots'ın Eagles'ı 24-21 mağlup ettiği 39. Super Bowl maçının rövanşı olarak görülen müsabaka, büyük mücadeleye ve bazı rekorlara sahne oldu.

Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde bulunan U.S. Bank Stadı'nda oynanan maçı, geçen senenin şampiyonu olan Patriots'a karşı kazanma ihtimali daha düşük gösterilen Eagles 41-33 kazandı.

Böylece tarihindeki ilk Super Bowl zaferini elde eden Eagles, Aralık 1960'tan bu yana ilk defa NFL şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Ayrıca Patriots'ın elde ettiği 33 sayı, Super Bowl tarihinde kaybeden takım tarafından ulaşılan en yüksek sayı oldu.

Devre arası şovunda ABD'li ünlü şarkıcı Justin Timberlake sahne alırken, konser sırasında Nisan 2016'da hayatını kaybeden ABD'li pop yıldızı Prince'in sahneye yansıtılan fotoğrafı ve silüeti Prince ile özdeşleşen mor ışıklarla aydınlatıldı.

Öte yandan konser esnasında seyirciler renkli telefon ekranlarıyla şarkılara eşlik ederken, Timberlake'in tribünlere çıkarak seyircilerle şarkı söylemesi televizyon yorumcularından tam not aldı.