Super Bowl'da sahne alacak takımlar belli oldu

ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve en çok izlenen televizyon etkinliği olarak gösterilen Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da New England Patriots ile Los Angeles Rams karşı karşıya gelecek.

Bu yıl 53. düzenlenecek olan Super Bowl karşılaşması 3 Şubat 2019'da Atlanta'da bulunan Mercedes- Benz Stadı'nda gerçekleşecek.

New England Patriots normal sezonu 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladıktan sonra ilk play- off turunda Los Angeles Chargers eledi ve ardından AFC finalinde Kansas City Chiefs'i uzatmalarda 37-31 yenerek Super Bowl'a kalmaya hak kazandı. Tom Brady'nin oyun kurucluğunu yaptığı Patriots son 5 senede 4'üncü kez Super Bowl'da mücadele edecek.

Los Angeles Rams ise normal sezonu 13 galibiyet 3 mağlubiyet ile bitirdi. İlk play-off turunda Dallas Cowboys'u geçen Rams, NFC finalinde New Orleans Rams'ı uzatmalarda 26-23'lük skorla devirdi.

Super Bowl'un devre arasında Maroon 5'ın yanısıra konuk sanatçılar olarak Travis Scott ve Big Boi sahne alacak.