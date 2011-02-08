Super Bowl finali nefesleri kesti

T24 - Amerikan futbolu finali Super Bowl, 110 bin kişilik Dallas Cowboys Stadyumu’nda önceki gece yapıldı. Tüm ülke televizyon karşısında Green Bay Packers ile Pittsburgh Steelers’ın nefes kesici mücadelesine kilitlenirken, biletler 28 bin dolara kadar çıktı.





ABD’de 45’inci Super Bowl finalinde hayat durdu, tüm ülke nefes kesici mücadeleye kitlendi. Dallas Teksas’taki 110 bin kişilik Cowboys Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Ulusal Futbol Konferansı’nın bir numarası Green Bay Packers, Amerikan Futbol Konferansı’nın şampiyonu Pittsburgh Steelers’ı 31-25’lik bir skorla yendi, kupaya sahip oldu.



Taraftar rekoru kırılamadı

Finalde 1980’de oynanan Super Bowl finalinin 103 bin 985 seyircilik rekorunun kırılması bekleniyordu, ancak rekor kırılamadı. Yaşanan bazı aksaklıklar sebebiyle seyirci sayısı 103 bin 219’da kaldı.



Reklamın saniyesi 100 bin dolar

Green Day Packers’ın yanı sıra Super Bowl’un en fazla kazananı kuşkusuz karşılaşmanın yayın haklarına sahip olan Fox kanalı oldu. Final karşılaşması öncesinde ve sonrasında gösterilen 30 saniyelik reklamlar için Fox, 3 milyon dolar aldı. Şirketler saatler süren final mücadelesinde reklam vermek için birbirleriyle yarıştı, sadece Super Bowl’da yayınlanması için reklam filmleri çekildi. Kim Kardashian, Justin Bieber gibi yıldızların boy gösterdiği reklamlar için özel prodüksiyonlar yapıldı.



4.5 milyon kişi televizyon aldı





Ulusal Perakendeciler Federasyonu’nun yaptığı araştırmaya göre, yaklaşık 170 milyon kişinin televizyon karşısında izlediği tahmin edilen karşılaşma için kişi başı ortalama 59 dolar harcandı. Ülkedeki her 2 kişiden birinin televizyon başına geçtiği final maçı için tüketicinin cebinden toplamda 10 milyar dolar çıktı. Bu yıl sadece bu karşılaşmayı izlemek için 4.5 milyon kişinin yeni televizyon aldığı belirtiliyor. Bu sayı geçen yıl 3.6, 2009’da da 2.7 milyondu.



Ulusal marşın sözlerini unuttu





Super Bowl’un final gecesine damgasını vuran asıl olay Grammy Ödüllü Christina Aguilera’nın milli marşın sözlerini unutması oldu. ABD’nin milli marşı ‘The Star-Spangled Banner’ın (Yıldızlarla Bezeli Sancak) dördüncü satırının sözlerini karıştıran Aguilera, yaptığı yazılı açıklamada kendisine verilen onurlu görevi yerine getirirken yaşadığı bu aksilikten dolayı çok üzgün olduğunu belirtti ve bütün Amerikalılardan özür diledi.

Black Eyed Peas’in sahne aldığı nal maçında pek çok ünlü yıldız gösteri yaptı. Efsane rock grubu Guns N’ Roses’ın gitaristi Slash, Fergie ile sahneye çıktı, Sweet Child O’ Mine şarkısını seslendirdi.

Yılın en çok bira tüketilen 8’inci günü - Maçı stadyumda 103 bin 219 biletli seyirci izledi.

- Tüm zamanların rekoru olan 1980’deki maçın 103 bin 985’lik seyirci sayısına çok yaklaşıldı.

- Biletler 28 bin dolara kadar alıcı buldu.

- 230 ülkeden canlı yayınlandı - TV’den 100 milyondan fazla kişinin izlediği tahmin ediliyor. Geçen yıl 106.5 milyon TV izleyicisi çekmişti.

- Amerikan ekonomisine katkısı 10 milyar dolar.

- Bir Amerikalı Super Bowl günü ortalama 59 dolar harcıyor.

- Super Bowl günü, Amerika’da en çok bira tüketilen 8. gün.

- Maça reklam verenler, yayıncı kuruluş FOX’a 30 saniye için 3 milyon dolar ödedi.

- Maçın oynandığı stat 1.2 milyar dolara yenilendi.

- Super Bowl, dünyanın en büyük kubbeli stadyumunda oynandı.

- Stat, 50 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde dünyanın en büyük yüksek çözünürlük ekranına sahip.

- Bu statta geçen yıl NBA’in All Star maçı da oynanmış ve 108 bin 713 kişi izlemişti.

- Bu, en çok seyircinin izlediği basketbol karşılaşması olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

- 30 dakikalık devre arasında Black Eyed Peas, Usher, Slash sahne aldı.