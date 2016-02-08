Super Bowl 50'nin şampiyonu Broncos!

Amerikan Futbol Ligi NFL'nin San Francisco'daki finalinde Denver Brancos, Carolina Panthers'ı 24-10 mağlup ederek Super Bowl 50'de sezonu şampiyon olarak noktaladı.

Sporx'in haberine göre, ilk hücum oyunundan field-goal ile 3 sayı çıkaran Broncos, kendilerini Super Bowl'a kadar getiren savunmalarının yarattığı sayıyla ilk periyotta skoru 10-0'a getirdi. İkinci periyota Panthers touchdown ile başladı, Broncos yine field-goal ile cevap verdi. Panthers'ın güçlü hücumunun değil Broncos'un savunmasının etkili olduğu ilk yarıyı Denver 13-7 öne geçti.



İkinci yarının ilk hücum oyunundan da field-goal çıkaran Denver Broncos, farkı 1 touchdown'dan fazlasına çıkardı. Panthers, son çeyrekte bir field-goal ile ümitlense de, Broncos savunması tekrar hakimiyet kurdu ve sezonun MVP'si Cam Newton'arahat pas ve koşu imkanı tanımadı. Broncos, savunmasının red zone'a getirdiği oyunu, touchdown ve sonrasında 2 sayılık oyunla noktaladı ve Super Bowl 50'nin galibi oldu.



Super Bowl 50'nin en değerli oyuncusu Broncos savunmacısı Von Miller oldu. Denver Broncos'un quarter back'i Peyton Manning, 2 farklı takımla şampiyonlukkazanan ilk quarter back ünvanını elde etti.