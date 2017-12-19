Süper bilgisayar, Beşiktaş-Bayern Münih maçını tahmin etti

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki eşleşmelerinin belli olmasının ardından İngiltere'de bir internet sitesi süper bilgisayara sonuçları merakla beklenen maçların skorlarını tahmin ettirdi.

Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesini de tahmin eden süper bilgisayar, Alman ekibinin turu geçeceğini tahmin etti.

Bayern Münih'in sahasında 20 Şubat'ta oynanılacak olan ilk maçı 3-0 Alman ekibinin kazanacağını tahmin eden süper bilgisayar, Vodafone Park'ta oynanacak olan 2. maçta ise takımların 1-1 berabere kalacağını tahmin etti. Süper bilgisayar toplamda 4-1'lik skor ile Bayern Münih'in Beşiktaş'ı eleyeceği tahmininde bulundu.

Süper bilgisayar'ın Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu tahminleri şu şekilde:

Bayern Münih 4 — 1 Beşiktaş

1. maç: Bayern Münih 3 — 0 Beşiktaş

2. maç: Beşiktaş 1 — 1 Bayern

Juventus 2 — 2 Tottenham

1. maç: Juventus 2 — 1 Tottenham

2. maç: Tottenham 1 — 0 Juventus

Basel 1 — 5 Manchester City

1. maç: Basel 1 — 2 Manchester City

2. maç: Manchester City 3 — 0 Basel

Porto 2 — 4 Liverpool

1. maç: Porto 1 — 2 Liverpool

2. maç: Liverpool 2 — 1 Porto

Sevilla 1 — 2 Manchester United

1. maç: Sevilla 0 — 1 Manchester United

2. maç: Manchester United 1 — 1 Sevilla

Real Madrid 4 — 3 Paris Saint-Germain

1. maç: Real Madrid 2 — 1 PSG

2. maç: PSG 2 — 2 Real Madrid

AS Roma 1 — 3 Shakhtar Donetsk

1. maç: Shakhtar 1-0 Roma

2. maç: Roma 1-2 Shakhtar

Chelsea 3 — 3 Barcelona / Barcelona turu penaltılarla geçer

1. maç: Chelsea 2 — 1 Barcelona

2. maç: Barcelona 2 — 1 Chelsea