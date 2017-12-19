Süper bilgisayar, Beşiktaş-Bayern Münih maçını tahmin etti

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki eşleşmelerinin belli olmasının ardından İngiltere'de bir internet sitesi süper bilgisayara sonuçları merakla beklenen maçların skorlarını tahmin ettirdi.
Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesini de tahmin eden süper bilgisayar, Alman ekibinin turu geçeceğini tahmin etti.
Bayern Münih'in sahasında 20 Şubat'ta oynanılacak olan ilk maçı 3-0 Alman ekibinin kazanacağını tahmin eden süper bilgisayar, Vodafone Park'ta oynanacak olan 2. maçta ise takımların 1-1 berabere kalacağını tahmin etti. Süper bilgisayar toplamda 4-1'lik skor ile Bayern Münih'in Beşiktaş'ı eleyeceği tahmininde bulundu.
Süper bilgisayar'ın Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu tahminleri şu şekilde:
Bayern Münih 4 — 1 Beşiktaş
1. maç: Bayern Münih 3 — 0 Beşiktaş
2. maç: Beşiktaş 1 — 1 Bayern
Juventus 2 — 2 Tottenham
1. maç: Juventus 2 — 1 Tottenham
2. maç: Tottenham 1 — 0 Juventus
Basel 1 — 5 Manchester City
1. maç: Basel 1 — 2 Manchester City
2. maç: Manchester City 3 — 0 Basel
Porto 2 — 4 Liverpool
1. maç: Porto 1 — 2 Liverpool
2. maç: Liverpool 2 — 1 Porto
Sevilla 1 — 2 Manchester United
1. maç: Sevilla 0 — 1 Manchester United
2. maç: Manchester United 1 — 1 Sevilla
Real Madrid 4 — 3 Paris Saint-Germain
1. maç: Real Madrid 2 — 1 PSG
2. maç: PSG 2 — 2 Real Madrid
AS Roma 1 — 3 Shakhtar Donetsk
1. maç: Shakhtar 1-0 Roma
2. maç: Roma 1-2 Shakhtar
Chelsea 3 — 3 Barcelona / Barcelona turu penaltılarla geçer
1. maç: Chelsea 2 — 1 Barcelona
2. maç: Barcelona 2 — 1 Chelsea