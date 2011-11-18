-''Süper beyinler'' Türkiye'ye dönüyor ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), yurt dışındaki seçkin Türk mühendislerinin, Türkiye'ye dönerek milli imkanlarla üretilecek savaş uçağı, helikopter ve uydu projelerinde görev almaları amacıyla, 'Tersine Beyin Göçü Projesi'ni başlattı. Özellikle havacılık sektörlerinde çalışmış veya çalışan kalifiye mühendislere web sitesi aracılığıyla çağrıda bulunan TUSAŞ'a, 1 ay içinde başta ABD olmak üzere Almanya, İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden 100'ü aşkın mühendis başvuru yaptı. Bunların içinden uygun nitelikte olan 20 mühendis ile görüşmelere başlandı. Büyük bir atılım içinde olan Türk havacılık sanayi, 2023 yılına kadar yerli savaş uçağı, helikopter ve uydu gibi dev projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürürken, TUSAŞ da bu projelerde ihtiyaç duyulan kalifiye Türk mühendislerini yurt dışından Türkiye'ye getirmek için harekete geçti. TUSAŞ yetkilileri, milli imkanlarla geliştirilecek Jet Eğitim ve Jet Muharip Uçağı (TX/FX), Hafif Sınıf Özgün Helikopter ve Uydu Montaj, Test ve Entegrasyon Tesisi gibi Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en önemli projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapıldığını anımsatarak, bu projelerde nitelikli ve deneyimli mühendislere ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Bu projelerle birlikte beyin göçünün olumsuz etkilerinin daha yoğun hissedilmeye başlandığını ifade eden yetkililer, şunları kaydettiler: ''Başka ülkelerdeki fırsatları değerlendirmek amacıyla ülkemizden ayrılmak durumunda kalan yetkin mühendislerimize çağrı yapılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. TUSAŞ web sitesi (www.tai.com.tr) aracılığıyla yurt dışında bulunan mühendislerimize çağrıda bulunduk. Yaklaşık 1 ay içinde başta ABD olmak üzere Almanya, İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden 100'ü aşkın mühendis başvuru yaptı. Bunların içinden uygun nitelikte olan 20 mühendis ile gerekli temas sağlandı ve görüşmeler yapılmaya başlandı. TUSAŞ'ın özgün projelerinde yer almak isteyen tüm mühendislerimize kapılarımızı açıyoruz. Bu heyecanı bizimle paylaşmak isteyenlerin web sayfamızda bulunan 'Tersine Beyin Göçü' programına iş başvurusu bırakmaları yeterli'' Yetkililer, proje kapsamında istihdam edilecek mühendis sayısının görüşmeler sonucunda ortaya çıkacağını kaydettiler. -TUSAŞ'ta 1512 mühendis çalışıyor- TUSAŞ'ta toplam 1512 mühendis görev yapıyor ve bunların 876'sı Ar-Ge birimlerinde görev alıyor. TUSAŞ bünyesinde görev alan mühendislere piyasa şartlarının üzerinde ücret ödeniyor ve yılda 4 kez ikramiye veriliyor. Ayrıca özel sigorta uygulamaları, sosyal ödemeler ve görevin kritikliği ile ilişkili olarak mühendislere çeşitli olanaklar da sunuluyor.