T24 LogoT24 Logo
Gündem

'SÜPER AY' BU AKŞAM DA İSTANBUL SEMALARINDA İZLENDİ

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA Ayın dünyaya en yakın hali olan ve 'Süper Ay' olarak adlandırılan görsel şölen bu akşam da İstanbul'da gözlendi

02 Ocak 2018 23:32

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Ayın dünyaya en yakın hali olan ve \'Süper Ay\' olarak adlandırılan görsel şölen bu akşam da İstanbul\'da gözlendi. Dolunay\'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük olduğu konumuyla \'Süper Ay\' görenleri büyüledi. Yeni yılın ilk gününde de görülen \'Süper Ay\' bu akşam havanın bulutlu olması nedeniyle ara ara belirdi. Dün akşamki Dolunay\'a nazaran daha büyük ve parlak olan doğa harikası bu akşamdan sonra konumunu kaybedecek.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Tarabya sahilinden ay manzaraları
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA AyınAyDolunayYeniDünGörüntü Dökümü Tarabya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24