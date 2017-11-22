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Sunucu Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen şüpheli tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın iki köpeğini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen komşuları K

22 Kasım 2017 22:12

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana\'nın iki köpeğini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen komşuları K.Ü. (52), tutuklandı.
Marmaris\'in Bozburun Mahallesi\'nde geçen 7 Kasım\'da sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana\'nın köpekleri \'Django\' ve \'Pamuk\' zehirlenerek öldürüldü. Tanem Sivar, Instagram hesabından \'Canımız gerçekten çok yanıyor, içimiz acıyor\' paylaşımıyla üzüntüsünü duyurdu. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan çiftin komşuları K.Ü., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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