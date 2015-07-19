Sunucu: Sevgilimle aslan öpmem lazım

Dünyanın en ünlü timsah avcısı olarak tanınan ve 2005 yılında vatoz balığı tarafından sokularak hayatını kaybeden Steve Irwin'ın tahtına göz diken 25 yaşındaki Yaban TV Programcısı Tuna Güzelyurt, yılanlara sarılıyor, aslanlarla dolu bir kafese giriyor, onları öpüyor, "O hayvanın frekans alanına giriyorum. İnanın onlar insanlardan daha zararsız. Sevgilim olacaksa da tüm bu yaşantımı kaldıracak biri olmalı. Sevgilimle birlikte yılan sevip, aslan öpmem lazım. Eğer hayvanların gözüne bakmıyorsa olmaz" dedi.

İnsandan zararsızlar

Sabah'ta yer alan habere göre, Güzelyurt, ilk fırsatta Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yaşayan beyaz aslanların kafesinde bir gece boyunca kalmayı, ayrıca sırtlanları öpmeyi planlıyor. Tüm bunları yaparken ölümden hiç korkmadığını söyleyen Güzelyurt, "O hayvanın frekans alanına giriyorum. İnanın onlar insanlardan daha zararsız. Sevgilim olacaksa da tüm bu yaşantımı kaldıracak biri olmalı. Sevgilimle birlikte yılan sevip, aslan öpmem lazım. Eğer hayvanların gözüne bakmıyorsa olmaz" dedi. Ruhunda bir savaşçının yattığını, at üzerinde ok atıp kılıç ve tüfek kullanabildiğini belirten Güzelyurt, Survivor'da hem yarışmacı hem sunucu olmak istediğini söyledi.