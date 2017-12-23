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Sunta altında kalan işçi öldü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sunta altında kalarak yaralanan işçi, 51 yaşındaki Hüseyin Oğuz Irk,  kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

23 Aralık 2017 19:32

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de sunta altında kalarak yaralanan işçi, 51 yaşındaki Hüseyin Oğuz Irk,  kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, bugün saat 12.30\'da Kocasinan Oymaağaç Mahallesi, Mobilya Kent Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Bir mobilya atölyesinde çalışırken, suntaların üzerine devrilen işçi Hüseyin Oğuz Irk, ağır yaralandı. İşyeri çalışanları tarafından suntalarından altından çıkarılan talihsiz adam, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis,  soruşturma başlattı.

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