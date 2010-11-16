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Spor

SUNS'TA HİDAYET 9 SAYIDA KALDI ANKARA (A.A)

16 Kasım 2010 13:54

-SUNS'TA HİDAYET 9 SAYIDA KALDI ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 5 maçla devam edildi. US Airways Center'da oynanan maçta Denver Nuggets'ı ağırlayan Phoenix Suns, rakibini 100-94 yenmeyi başardı. Suns'ta kenardan gelen ve 25,54 dakika süre alan Hakim Warrick 21 sayı ile sahanın en skorer ismi olurken, takım arkadaşı Hidayet Türkoğlu geceyi 9 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle tamamladı. Evsahibi takımın yıldız oyuncusu Steve Nash 15 sayı 7 asist ile oynarken, Nuggets'ın en skorer oyuncusu 20 sayıyla oynayan Carmelo Anthony oldu. Anthony, 22 de ribaund alarak ''double double'' yaptı. Gece oynanan maçların sonuçları şöyle: Orlando Magic: 89 - Memphis Grizzlies: 72 Charlotte Bobcats: 113 - Minnesota Timberwolves: 110 Dallas Maverics: 98 - New Orleans Hornets: 95 Phoenix Suns: 100 - Denver Nuggets: 94 Utah Jazz: 108 - Oklahoma City Thunder: 115  Golden State cWarriors: 101 Detroit Pistons: 97 Los Angeles Clippers: 96 - New Jersey Nets: 110

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