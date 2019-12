-SUNS'TA HİDAYET 18 SAYI ATTI ANKARA (A.A) - 21.11.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 9 maçla devam edildi. Time Warner Cable Arena'da oynanan maçta Phoenix Suns'ı ağırlayan Charlotte Bobcats, sahadan 123-105 galip ayrılan taraf oldu. Maça yıldız oyuncusu Steve Nash'den sakat olduğu için yoksun başlayan Suns'ta Türk basketbolcu Hidayet Türkoğlu 18 sayıyla oynarken, takım arkadaşı Grant Hill 23 sayıyla en skorer ismi oldu. Bobcats'te ise Stephen Jackson, 24 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle hem gecenin yıldızı oldu, hem de Bobcats'in tarihindeki ilk ''triple double''ı gerçekleştirdi. Kariyerinde ikinci kez ''triple double'' yapan Jackson, bunu ilk kez Golden State Warriors formasıyla, yine Suns'a karşı gerçekleştirmişti. Bir diğer Türk basketbolcu, Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks da geceyi mağlubiyetle kapatan takımlar arasında yer aldı. Milwaukee'deki Bradley Center'da oynanan maçta Oklahama City Thunder'ı ağırlayan Bucks, rakibine 82-81 yenilirken, karşılaşmanın en skorer oyuncusu 25 sayıyla evsahibi ekipten Brandon Jennings oldu. İlyasova maçı 9 sayı 5 ribaundla tamamladı. Maça, NBA'in en skorer oyuncusu Kevin Durant'tan yoksun başlayan Thunder'da ise James Harden, 23 sayıyla takımının sayı yükünü çeken oyuncu rolünü üstlendi. Her iki takımın da hücumda çok kötü istatistikle oynadığı maçta Bucks şutların yüzde 37,7, Thunder ise yüzde 37'sini olumlu kullandı. -GECENİN MAÇI GRİZZLİES İLE HEAT ARASINDA OYNANDI- NBA'de gecenin en heyacanlı maçı Memphis Grizzlies ile Miami Heat arasında oynandı. Heat'in yıldız oyuncularından Dwayne Wade'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Grizzlies, Rudy Gay'in üstün performansıyla sahadan 97-95 galip ayrıldı. Başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 12 kez beraberlik sağlanırken, son noktayı koyan isim, LeBron James'in 5,5 saniye kala durumu 95-95'e getiren basketine, son saniyede kaydettiği iki sayıyla karşılık veren Rudy Gay oldu. Maçta, Heat'in ilk 5'inden sadece iki kişi çift haneli sayı üretebildi. Maçı LeBron James, 29 sayı 11 asist 3 ribaund, Chris Bosh 20 sayı 10 ribaund, kenardan gelen Eddie House 20 sayı ile tamamladı. Grizzlies'de ise en skorer isim, kenardan gelmesine rağmen maçı 21 sayı 13 ribaundla tamamlayan Zach Randolph oldu. Dün gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı: Indiana Pacers: 86 - Orlando Magic: 90 Charlotte Bobcats: 123 - Phoenix Suns: 105 Atlanta Hawks: 93 - Dallas Maverics: 98 Memphis Grizzlies: 97 - Miami Heat: 95 Milwaukee Bucks: 81 - Oklahoma City Thunder: 82 San Antonio Spurs: 116 - Cleveland Cavaliers: 92 Denver Nuggets: 107 - New Jersey Nets: 103 Portland Trail Blazers: 94 - Utah Jazz: 103 Los Angeles Clippers: 115 - New York Knicks: 124