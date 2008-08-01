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Spor

Suns'ın yeni antrenörü Terry Porter

Phoenix Suns, Mike D'Antoni'den boşalan antrenörlük görevine Detroit Pistons'ın yardımcı antrenörlerinden Terry Porter'ı getirdi.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Play-off'ların ilk turunda son şampiyon San Antonio Spurs'e elenerek 2007-2008 sezonunu kapatan Phoenix Suns, yola Terry Porter ile devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Suns'ın Genel Menajeri Steve Kerr, "Porter liderlik özelliği olan harika bir antrenör, harika bir iletişimci ve iki yıllık baş antrenörlük tecrübesi benim için çok önemli. Bu yüzden antrenörlük koltuğunda oturuyor" dedi.

45 yaşındaki başarılı antrenör Porter ise, "Çok heyecanlıyım. Bir önce yeni takımımla çalışmaya başlamak istiyorum" diye konuştu.

Haberde ayrıca, Porter'ın Suns ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yeni kulübünden yaklaşık 7 milyon dolar alacağı belirtildi.

Oyunculuk döneminde 17 sezon NBA'de görev yapan tecrübeli isim, uzun süre Portland Trail Blazers forması giydi. Daha önce 2 yıl Milwaukee Bucks'ın baş antrenörlüğünü yapan Porter, bu sezon Detroit Pistons'ta yardımcı antenörlük yapıyordu.

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