-SUNS, NBA TARİHİNE GEÇTİ ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'e dün gece oynanan 5 maçla devam edildi. Gecenin en ilgi çeken maçında Phoenix Suns ile Los Angeles Lakers karşılaştı. Staples Center'da oynanan maçı Phoenix Suns 121-116 kazanırken, konuk ekip, 3 sayı çizgisinin dışından bulduğu 22 başarılı atışla NBA tarihinin bir maçta en çok 3 sayı atan ikinci takımı oldu. Üç sayı istatistiğine bakıldığında Suns'da Jason Richardson 10'da 7, Hidayet Türkoğlu 7'de 5, Channing Frye 9'da 4, Goran Dragic 5'te 3, Steve Nash 3'te 2 ve Jared Dudley 5'te 1 başarı sağladı. 3 sayı yağmuru şeklinde geçen maçın en skorer ismi 35 sayıyla oynayan Jason Richardson oldu. 21 sayısından 12'sini maçın son beş dakikasına sığdıran Steve Nash, 13 de asist sağlayarak ''double double'' yaparken, Hidayet Türkoğlu, 17 sayı, 5 asist, 2 ribaunt ile oynadı. Hidayet, maçın bitimine 34 saniye kala attığı 3 sayılık basketle takımının 6 sayılık fark yakalamasını sağladı ve takımının son yarım dakika içinde rahat nefes almasını sağlayan oyuncu oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 8 maçını kazanan Lakers ise bu sonuçla üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu. Lakers'da Pau Gasol 28 sayı, 17 ribaund, Kobe Bryant 25 sayı, 14 asists ve 9 ribaund ile oynadı. NBA'de bir maçta en fazla 3 sayı atma rekoru, 23 başarılı denemeyle Orlando Magic'e ait. Gecenin diğer maçlarında şu sonuçlar alındı: Atlanta Hawks: 111 - Minnesota Timberwolves: 105 Sacramento Kings: 94 - Detroit Pistons: 100 Oklahoma City Thunder: 104 - San Antonio Spurs: 117 New York Knicks: 96 - Houston Rockets: 104