Suns Indiana'ya patladı

NBA'de Phoenix Suns, Amare Stoudemire'ın 49 sayı – 11 ribaunt – 6 asist – 5 top çalma – 2 blokluk performansıyla Indiana Pacers'ı deplasmanda 113-103 yendi.





Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Phoenix Suns, Amare Stoudemire'ın skorer oyunuyla Indiana Pacers'ı deplasmanda 113-103'lük skrola geçmeyi bildi.



Karşılaşmaya kötü savunma yaparak başlayan Suns, ev sahibi takımın oyuncularını durdurmayı başaramadı ve ilk çeyrekte potasında 38 sayı gördü. Rakip potaya 27 sayı bırakabilen konuk takım, ikinci çeyreğe 11sayı geride başladı.



İkinci çeyrekte Amare Stoudemire ve Raja Bell'in sayılarıyla maçtan kopmayan Suns, soyunma odasına gidilirken skoru 66-59'a getirerek farkı tek hanelere indirdi.



İkinci yarıda savunma sertliğini artıran konuk takım, Amare Stoudemire'ın skorer oyunuyla üçüncü çeyreğin son 1 dakika 40 saniyesine 86-84 önde girdi. Pacers'ın savunmasını aşmakta zorlanmayan konuk takım, son çeyreğe 90-84'lük üstünlükle başladı.



Son çeyrekte de kolay sayılar bulan Suns, 23 sayı üretirken potasında 19 sayı gördü ve maçı 113-103'lük skorla kazandı.



Suns bu sezonki 4. galibiyetine ulaşırken, Indiana Pacers ise 2. yenilgisini aldı.



Suns'ın yıldızı Amare Stoudemire 49 sayı – 11 ribaunt – 6 asist – 5 top çalma – 2 blokla double-double yaparken, geceye damgasını vuran isim oldu. Kullandığı 21 şutun 17'sini sayıya çeviren All-Star oyuncu, serbest atış çizgisinden kullandığı 15 atışın tamamında isabet kaydetti.



Kenardan gelen Boris Diaw 14 sayı – 5 ribaunt – 5 asist – 3 blokla maçı tamamlarken, Leandro Barbosa ve Grant Hill 11'er sayıyla, Steve Nash 7 sayı – 6 asist – 3 ribaunt – 1 top çalmayla oynadı.



ATLANTA NEW ORLEANS'A DUR DEDİ: 79-87

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan New Orleans Hornets, kendi evinde Atlanta Hawks'a 87-79 yenilmekten kurtulamadı.



All-Star oyuncu Joe Johnson'ın skorer oyunuyla sezona hızlı giren ve mağlubiyeti bulunmayan Atlanta Hawks, New Orleans Hornets'ı deplasmanda 79-87 yenerek galibiyet serisini 3'e çıkarttı.



İlk çeyrekte Hornets'e kolay sayı şansı tanımayan Hawks, ikinci çeyreğe 24-16 önde başladı.İkinci çeyrekte de skor üstünlüğünü korumayı başaran konuk takım, soyunma odasına 46-40 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte skor üretmekte çok zorlanan ve Hornets'in potasına sadece 12 sayı bırakabilen Hawks, ev sahibi takımın öne geçmesine engel olamadı ve son çeyreğe de 62-58 geride girdi.



Son çeyrekte yaptığı savunmayla skor üstünlüğünü yeniden ele geçiren konuk takım, 29 sayı üretirken potasında 17 sayı gördü ve maçı da 79-87'lik skorla kazandı.



Joe Johnson 24 sayı – 7 ribaunt – 4 asistlik performansıyla sahanın en skorer ismi olurken, Josh Smith 11 sayı – 11 ribaunt – 3 blok – 2 top çalma – 1 asistle, Al Horford 10 sayı – 8 ribaunt – 4 asist – 1 top çalma – 1 blokla katkı yaptı.



Hornets'ta ise Chirs Paul'ün 22 sayı – 11 asist – 5 ribaunt – 3 top çalması ile David West'in 15 sayı – 7 ribaunt – 5 asist – 2 blokluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.