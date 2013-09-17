'Sünni-muhafazakârların yönettiği bir devlete Alevilerin bağlılığı nasıl sağlanır?'

Cami-cemevi projesi ile başlayan Alevilik tartışmalarına ilişkin Zaman Gazetesi yazarı İhsan Dağı bugün kaleme aldığı yazıda, kimlik politikalarını eleştirirken “Cesur olalım ve itiraf edelim; Türkiye'nin bir Alevi meselesi var. Aslında mesele daha derinlerde bir ‘kimlik' meselesi. Türkiye'nin kimliklerle ilişkisi hep sorunlu” diyor. Dağı yazısında dönemi “post Kemalist devlet” olarak tanımlıyor ve “kimlikler arasında hiyerarşi kurmak”la suçluyor.

İhsan Dağı 'Muhafazakâr devlette Alevi olmak' başlıklı yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor:

“Suriye veya Gezi olayları Alevilerin ‘yeni devlet'ten yabancılaşmasını tetikledi. Ama aslında yabancılaşmanın kökenleri oldukça yapısal; post Kemalist devlete hakim olan yeni kimliğin ‘öteki' kimliklerle arızalı ilişkisi."

"Aleviler, Sünnilere ait gördükleri ‘muhafazakar devlet'e yabancılaşıyorlar. Çözülmesi gereken soru şu: Sünni-muhafazakârların yönettiği ‘kimlikli' bir devlete Alevilerin bağlılığı nasıl sağlanır? Bağlılık derken yurttaşlık anlamında bir ortaklık duygusundan söz ediyorum."

"Dün mesele tüm kimliklerin Kemalist devlet tarafından bastırılmasıydı; bugün, post-Kemalist devletin kimlikler arasında tercih yapması, hiyerarşi kurması... Kimliksiz ve kimliklere karşı tarafsız bir devlet olmadan ‘kimlik savaşları' bitmez.”

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