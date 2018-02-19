Sünneti yasaklamaya hazırlanan İzlanda'da inanç özgürlüğü tartışması

Çeviri: İnan Ketenciler

İzlanda’nın erkek sünnetini yasaklayan ilk ülke olmaya hazırlandığını yazan İngiliz The Guardian gazetesi, “Musevilik ve İslam’da yer alan bu ritüel dini özgürlükler üzerinden yeni bir tartışma başlayacağına işaret ediyor” yorumunda bulundu.

Haberde, İzlanda Parlamentosu’nda bulunan yasa tasarısının tıbbi gerekçeler dışında sünnet işlemi yapanlar için 6 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğü hatırlatılırken, tasarıya karşı çıkanların “bu hamlenin Musevi ve Müslümanlar için İzlanda’da yaşamı sürdürülemez kılacağı” eleştirisinde bulunduklarını hatırlattı.

The Guardian, dünyada her üç kişiden birinin sünnetli olduğunu ve bunların büyük bölümünün dini nedenlerle sünnet olduğuna işaret etti. Habere göre, Avrupa Birliği Katolik Kilisesi Lideri Kardinal Reinhard Marx tasarıyı dini özgürlüklere yönelik “tehlikeli bir saldırı” olarak niteledi.

Tasarıda sünnetin genç çocukların haklarını ihlal ettiği ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle de bağdaşmadığı öne sürülüyor. İşlemin Avrupa’nın birçok ülkesinde yasaklanan kadın sünnetiyle paralel yönde olduğu iddia ediliyor.

Tasarıda “sünnet işleminin anestezi olmadan, steril olmayan evlerde ve doktorlar yerine din adamları tarafından yapıldığı belirtilerek bunun çocukların ölümüne gidecek enfeksiyon riskini beraberinde getirdiği” ifadeleri yer alıyor. ailelerin çocuklarını dini olarak yönlendirme hakkına sahip olduğu, ancak bunun çocukların haklarının sınırının ötesine geçemeyeceği söyleniyor.

336 bin nüfuslu İzlanda’da 250 Musevi ve 1500 Müslüman bulunuyor. Tasarıyı parlamentoya sunan merkez sağ İlerleme Partisi üyesi Silja Dögg Gunnarsdóttir, kadın sünnetinin 2005’te yasaklandığını ve “Kızlar için yasaklanıyorsa erkekler için de yasaklanmalı’ diye düşündüm” dedi. Silja Dögg Gunnarsdóttir, “Burada çocuk haklarından bahsediyoruz, inanç özgürlüğünden değil. Herkesin istediğine inanma hakkı var ama çocuk hakları inanç özgürlüğünden önde gelir” diye konuştu.