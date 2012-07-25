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Sünnete Avusturya'dan da yasak

Vorarlberg eyaletinin valisi, sünnetle ilgili yasal statü netleşinceye kadar, sağlık gerekçeleri dışında sünnetin durdurulmasından yana tavır aldı

25 Temmuz 2012 10:44

Avusturya'nın en batısında, Almanya sınırında bulunan Vorarlberg eyaletinin valisi, devlet hastanelerinde dini gerekçelerle yapılan sünnetin durdurulmasını istedi.

Vali Markus Wallner, Almanya'da bir bölge mahkemesinin, sünneti "yaralama suçu" kapsamına alan kararına dayanarak, sünnetin dini gerekçelerle yapılmamasını talep etti.

Wallner, sünnetle ilgili yasal statü netleşinceye kadar, sağlık gerekçeleri dışında sünnetin durdurulmasını istedi.

Valinin kararı devlet hastaneleri dışında yapılan sünneti kapsamıyor. Almanya'da Köln Eyalet Mahkemesi, geçen ay, bir çocuğun sünnet olmasının ardından komplikasyonlar yaşaması sebebiyle dini gerekçelerle yapılan sünneti "yaralama suçu" olarak değerlendirmişti.

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