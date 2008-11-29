Sünnet ve Fatiha, teröristten kurtardı

Müezzinoğlu başından geçenleri aktarırken, “Baktım terörist pantolonumu indirmeye çalışıyor. ’Ne oluyor ya?’ dedim. ’Müslüm, sünnet, tamam’ deyip ellemedi. Ben de Fatiha Sûresi'ni okudum" dedi.Eşiyle birlikte gittiği Hindistan’da terör dehşeti yaşayan Seyfi Müezzinoğlu, yaşadıkları korku dolu dakikaları şöyle anlattı: “Akşam 21.00 sıralarında silah sesleri oldu, millet kaçışmaya başladı. Biz de kadınlar grubunun peşine takıldık. Grup ikiye bölündü. Kimisi sağdan gitti, biz soldan. Orada saklanalım dedik ama o otel görevlisi kızcağız herhalde satılmışlardandı. Bizi oradan zorla çıkardı. Kaçış merdivenine soktu, yukarıya doğru. İki Kalaşnikoflu adam gördüm. Bir de baktım, 23’üncü kata kadar merdivenlerden çıkmışız. Arkanda silah olunca gidiyorsun. O sırada yangın var tabi.. Biz isten baştan aşağı kapkarayız. En üst katta terasa çıkışta kapı kapalı.Burnumuzun ucunu göremez olduk. Yol boyunca da bunlar birbirlerine bir Müslüman ismiyle hitap ediyorlar. Ben de orada dedim ki ’Biz de Müslümanız.’’ Nereden?’ dedi. Hüviyetimi çıkarıp verdim. Baktım terörist pantolonumu indirmeye çalışıyor. ’Ne oluyor?’ dedim. ’Müslüm’ dedi, ’Sünnet dedi, ’Tamam’ dedi, ellemedi. İstese tabi açacağım ‘ölüm’ korkusu var. Ondan sonra ’Müslüman, kelime-i şehadet’ dedi. Fatiha suresini okudum.”Öte yandan yetkililer, teröristler tarafından ele geçirilen Tac Mahal Oteli'ne yönelik operasyonun sona ermesinin ardından, otelde daha fazla cesede rastlandığını ve ölü sayısının 195'e, yaralı sayısının da 295'e çıktığını bildirdi. Yaralıların hastanelere taşındığını belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.Hindistan'ın finans ve turizm merkezi Mumbai'de 60 saat kadar süren şiddet, Tac Mahal otelindeki son teröristlerin de etkisiz hale getirildiği operasyonla sona ermişti.Öte yandan Amerikan yönetiminin, Mumbai'deki saldırılarla ilgili soruşturmaya yardımcı olabilmek amacıyla Federal Soruşturma Bürosuna (FBI), bu ülkeye yetkili gönderme talimatı verdiği bildirildi.ABD Başkanı George Bush, Mumbai'deki ölümlerden büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ve Hindistan yönetimiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etmişti.